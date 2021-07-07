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Gündem Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Gündem

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan itibaren 43 bin 150 lira olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 09:34:00 -
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 lira uygulanan bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz itibarıyla zamlandı.

2019 yılında çıkartılan kanunla kalıcı hale getirilen bedelli askerlik için 1 Temmuz'dan itibaren 43 bin 150 TL ödenecek.

Gurbetçiler kur farkından kurtuldu

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar. Gurbetçilerin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar yılın ilk mesai günündeki avro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi. Gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar.

Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu’nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.

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