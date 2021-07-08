Bedelli askerlik son dakika haberleri! Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücretleri yeni fiyatları belli oldu. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşları da netlik kazandı. Buna göre memurlar, 2021’in temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacaklar. Memur maaşlarının belli olmasıyla birlikte Temmuz-Aralık aylarına ilişkin bedelli askerlik ücretleri de yeniden güncellendi.

Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden bedelli askerlik başvurusu ile ilgili açıklama geldi. Bedelli askerlik 2019 yılında kalıcı hale getirilirken, bedelli askerlik tutarları otomatiğe bağlandı. Altı ayda bir artan bedelli askerlik tutarı 43 bin 150 liraya çıktı.

Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenecek?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bedelli askerlik ücretleri ne zaman ödenecek?

Bedelli askerlik başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Bedelli askerlik ödemeleri nereye yapılacak?

Bedelli askerlik ücret ödemesi nereye yapılır? Bedelli askerli ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Bedelli askerlik sonuçları nereden öğrenilir?

Bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, bedelli askerliğin çıkıp çıkmadığını e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

Bedelli askerlik nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik başvurusu yapanlar bedelli askerliğin çıkıp çıkmadığını, bedelli olarak askerlik yapıp yapmayacaklarının nasıl tespit edildiğini sorguluyor. Bedelli başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek. Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

Kimler bedelli askerlik yapar?

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar? Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek. 2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

Dövizle askerlik nasıl yapılır?

2021 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

Dövizle bedelli askerlik fiyatı ne kadar?

30 Haziran 2021’e kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı nedir? 4.402,27 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi. Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik ücretleri

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.