Bedelli askerlik çıkacak mı? Başbakan açıkladı

Bedelli askerlik vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem yaş sınırı hem ücreti akıllarda soru işareti bırakıyor. Bedelli askerlik çıkacak mı? Şartları belli oldu mu? İşte son gelen açıklamalar.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

"(Bedelli askerlik) Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum"- "Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın bizim derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların da beklentilerini karşılamayacağı yönünde"- "Askerlikle ilgili düzenlemeden dolayı terörle mücadelenin bir zafiyete uğraması söz konusu olmayacak. Burada esas olan yığılmayı gelecek yıllara aktarmayacak, artarak devam etmemesini sağlayacak bir çözüm üretmek"

"(Bedelli askerlik) Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi olur"

BEDELLİ ASKERLİKTE TEMMUZ SİNYALİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bedelli askerlik gündemine bağlı olarak tatili erteleyebilir. Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken seçim sonrası ana gündem maddesi olan bedelli askerlikte düzenlemenin Temmuz ayına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

15 Temmuz'dan sonra Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusunun kamuoyundaki aciliyetine göre tatilin ertelenebileceğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde de tatilin ertelendiği hatırlatıldı.

Grup Başkanvekili Muş, "Meclis, otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu. Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre Meclis'in çalışma tarihleri değişebilir."

Muş, Meclis başkanlığı ve başkanlık divanı ortaya çıktıktan sonra tablonun netleşeceğini söyledi.

BU HAFTA BELLİ OLACAK

Daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kararın ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak." demiş ve "Partilerin Meclis grupları 15 Temmuz'dan sonra bir çalışma kararı alırlarsa Anayasa gereği Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek. Ne olacağını Meclis'te grubu olan siyasi partilerin ortak alacağı karar belirleyecek." açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü Ünal, "Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

"BÜTÜN ALTERNATİFLER HAZIR"

Daha önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankaların bedelli askerlik kredileri üzerinde çalışmaya başladığı biliniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI

2018'de bedelli askerlik için yaş ve ücret henüz açıklanmasa da basına yansıyan bilgilerede 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedellide elde edilecek gelir doğrudan olarak savunmaya harcanacak.

Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.

Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındı.Bedelli askerliğin Temmuz'a yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. 15 Temmuz'dan sonra Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusunun kamuoyundaki önemine bağlı olarak tatilin ertelenebileceğini söyledi. Geçmiş dönemlerde de tatilin ertelendiği hatırlatıldı.