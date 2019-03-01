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Bedelli askerlik celp tarihleri son dakika değişiklik 16'ncı ve 19'uncu dönem celp tarihi

Bedelli askerlik celp tarihleri ile ilgili MSB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Bedelli askerlik son dakika celp tarihleri ne zaman?

01 Mart 2019 Cuma 12:36
Bedelli askerlik celp tarihleri son dakika değişiklik 16'ncı ve 19'uncu dönem celp tarihi

Bedelli askerlik celp tarihleri ile ilgili MSB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Bedelli askerlik yapacak olan vatandaşlar son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, celp tarihlerinde görevlerini yerine getirecekler. Bedelli askerlik celp tarihleri ile ilgili MSB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16’ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır denildi. Yapılan değişikliğe göre 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihi 3 nisan olarak güncellendi. 19. dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlüler de yapılan değişik gereği 22 Nisan'da gidecekler.

Bedelli askerlik celp tarihleri hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16’ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır denildi. Bedelli askerlikte 16. ve 19. dönem sevk tarihlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihi 3 nisan olarak güncellendi. 19. dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlüler de yapılan değişik gereği 22 Nisan'da gidecekler. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 30 Mart 2019 olan 16. dönem sevk tarihi, 3 Nisan 2019 olarak, 20 nisan 2019 olan 19. dönem sevk tarihi ise 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi. Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. 

Askerlik ne zaman kısalacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:36
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