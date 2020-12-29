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Ekonomi Bedelli askerliğe nasıl başvurulur?
Ekonomi

Bedelli askerliğe nasıl başvurulur?

2020 bedelli askerlik detayları belli oldu. Bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlar bugün itibariyle 35 bin 54 lira ödeyecek. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:35:00 -
Bedelli askerliğe nasıl başvurulur?

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin beklediği bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'e geliyor. 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün askerlik yaparak bedelli askerlikten yararlanacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençler bedelli askerlik başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor.

Bedelli askerliğe nasıl başvurulur?

Bedelli askerlik başvuru e-devlet üzerinden gerçekleştirlir. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmeniz gerekmektedir. Bu ekran üzerinden iptal sebebi seçilmeli ve bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçilip, işlemler kaydedilir.

Kaydete tıklamanızın ardından ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar başvurularını tamamlayan bedelli adayları, başvurularının kabul edilmesi halinde Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzunda yer alan 37 bin 70 lira 64 kuruş bedelli askerlik ücretini ödeyecekler.

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