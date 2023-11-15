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Aktüel Bedavaya toplayıp kilosunu 200 TL'den satıyorlar! Ormandaki hazineyi bulan köşeyi dönüyor
Aktüel

Bedavaya toplayıp kilosunu 200 TL'den satıyorlar! Ormandaki hazineyi bulan köşeyi dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-15 21:48:00 - 2023-11-15 21:48:33

Adana'nın Kozan ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla ormana mantar toplamaya çıkan köylüler, topladıkları kanlıca mantarlarını kilosu 200 TL'den satıyor.

Tepebağ Dağı eteklerinde bulunan kızılçam ormanlarında Kızlarsekisi Mahallesi sakinleri doğada kendiliğinden yetişen Kanlıca Mantarı için ormanın her karışını geziyor.

Bu yıl kuraklık nedeni ile çok fazla bulunmayan Kanlıca Mantarını ormandan sofralarına taşıyan köylüler gün ağarması ile birlikte mesaiye başlayarak her kızılçam ağacı çevresinde Kanlıca Mantarını arıyor.

Ormandan mantarları bedavaya toplayan köylüler ürünü kilosu 200 TL'den satarken, manavda fiyat 300 TL'yi görüyor. Mantar merasının bulanların günde 5 kilo kadar topladığını söyleyen bir vatandaş "Ama bu sene ürün kıt. En fazla 2 kilo kadar toplanabiliyor" dedi.

Kanlıca Mantarının sonbaharda yağışlar yoğun olunca daha fazla görüldüğünü kaydeden Hüseyin Sağlam, “Mantarı sonbaharda sabahtan öğlene kadar toplarız. Bu köyde toplayıp yemeyen yok. En çok böreğini yaparız” dedi.
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Mantar toplarken hem spor yaptığını, hem de ormanda şifa topladığını ifade eden Ali Gök, “Bu mantar Türkiye’nin birçok yerinde olur. Burada bizde sonbaharda ormanda toplar soframıza taşırız. Bütün köy mantar arıyoruz. İlçemizde pek bilinmez ama köylüler genelde bu mantarı yer. Biz satmıyoruz kendimiz tüketiyoruz. Şeker hastaları, kanser hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Zehirli olup olmadığını ben çocukluğumdan beri topladığım için biliyorum. Zehirli mantarlar zaten farklı oluyor. Dikkatte ediyoruz" dedi.

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