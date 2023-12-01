Bedava peynir sadece fare kapanında olur

BUĞRA KARDAN

Sosyal ağlarda cirit atan fenomenlerden Dilan Polat ve Bahar Candan’ın vergi kaçırıp para aklaması, Kıvanç Talu’nun yakınlarını tokatlaması şaşkınlıkla karşılanıyor. Bankacı Seçil Erzan’ın ponzi sistemiyle Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu dahil pek çok sporcudan milyonlarca lira toplaması “Yok artık” dedirtiyor. Giderek artan dolandırıcılık vakaları tedirginliğe neden olurken sosyologlardan topluma “Çalışıp çabalamadan köşeyi dönme hülyalarına kapılmayın”, “Fahiş kâr ve kazanç taahhütlerine aldanmayın, “Hırsızlara para kaptırmayın”, “Bedava peynirin sadece fare kapanında olduğunu unutmayın” uyarıları geldi.

Topluma iyi örnek olmalı

Yazar Cemil Arslan da akit’e yaptığı açıklamada dinden ve ahlâktan kopuşun dolandırıcılık olaylarını tırmandırdığını vurguladı. İlave önlemler alıp bu olayları önlemek gerektiğini belirten Arslan, “Halkımız da temkinli olmalı. Zahmetsiz rahmet olmadığını bilmeli. Köşeyi dönme heva hevesiyle tokatçıların ağlarına takılmamalı” ikazlarında bulundu. Arslan, ayrıca şunları söyledi:

Sevgi ve saygı vurgulansın

“TV kanalları gençleri ve kadınları iyi yönlendirmiyor. TV yapımları dolandırıcılığı, sahtekârlığı teşvik ediyor. Toplum ana akım medyada, sanal âlemde gördüğünü tatbik ediyor. Gençlerimizi TV ekranlarında ve sosyal ağlarda dönüp duran ahlâk dışı videolar şekillendiriyor. Bu birine ‘40 kere deli’ demek gibi bir şey. Bu sosyolojik bir sorun. TV kanallarında topluma örnek teşkil edecek programlar olmalı. Kapkaçı, aldatmayı görünür kılan değil de edep ve ahlâkı öne çıkaran yayınlar yer almalı. Yapımlarda sevgi ve saygıya vurgu yapılmalı. Vefanın ve hayânın altı çizilmeli. Vurdulu kırdılı, yalanlı dolanlı yapımları yayınlamaktan kaçınılmalı. Ana akım medya eğitimden geçmeli. Şiddet ve dolandırıcılık vakalarının ekranlardan ya da sosyal ağlardan evlere girip ülkeyi gerdiği görülmeli. TV kanallarının halkı kolay yoldan gelir elde etme, köşeyi dönmeye yönlendirmeleri çok sakıncalı. Kanalların şaşaalı hayatları ekranlarda döndürüp durarak kızlarımızı, çocuklarımızı ahlâksız ve erdemsizliğe itmeleri önlenmeli. Vergi kaçırıp para aklayan fenomenler de sorun teşkil ediyorlar. Bunlar görgüsüzler. Yoksul ailelerden geliyorlar. Birden bire parayla buluşunca tuhaf tuhaf tavırlar, garip garip kareler ortaya koyuyorlar.

Gençlere uyarı

“Gençlerimiz, kızlarımız bunlara aldanmasınlar. Çocuklarımız helâl ve haram kavramını geri plana atmasınlar. Bu fenomenlerin, dolandırıcıların dini hassasiyetlerin bir kenara bırakıldığı, ahlâki zafiyetlerin arttığı dönemlerde parladıklarını bilsinler. Ne yazık ki rüzgâr ekiyor, fırtına biçiyoruz. Toplumu dinden koptuğunda, ıraklaştığında arsızlar türüyor.”

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