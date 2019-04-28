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Bedava dağıtılınca birbirlerini ezdiler! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bedava dağıtılan 6 ton mesir macununa yoğun ilgi nedeniyle yaşanan izdihamda 15 kişi yaralandı.

28 Nisan 2019 Pazar 21:28
Bedava dağıtılınca birbirlerini ezdiler! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu, Sultan Camisinin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Vatandaşların mesir macununa yoğun ilgisi sebebiyle izdiham yaşanırken 15 kişi hastanelik oldu.

Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu, Sultan Camisinin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Binlerce kişi mesir macunlarından kapmak için birbiriyle yarışırken, daha fazla mesir macunu alabilmek için şemsiyeler ters çevrildi.

15 dakikada 6 ton mesir macunu dağıtıldı

UNESCO'nun somut olmayan Kültür Miras Listesi'ndeki, 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri kılığında yürüyüşe katılanlar, ilgi çekti. Manisalılar, temsili şehzadeler ile temsili Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camii'nden ellerini açanlara şifalı macunlar saçıldı. Protokol üyelerinin de katılımıyla 15 dakika boyunca, 6 ton mesir macunu yaklaşık 45 noktadan halka saçıldı. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı kişiler, şemsiyeleri ters çevirirken, bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak, şemsiyelerini açarak mesir macunlarını daha fazla almaya çalıştı.

İzdihama neden oldu

Şifalı macunlardan almak isteyenler, izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 15 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Şifalı macunlardan kapamayanlar, elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı. Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 5 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlisi görev yaptı. Saçım töreni için havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştırıldı

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:28
  1. Manisa
  2. bedava mesir macunu

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