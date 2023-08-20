BEDAŞ'a tepki gösterdiler! 105 aile 7 yıldır canından bezdi

Sultangazi'de biri 7 diğeri ise 3 buçuk yıl önce inşaatı tamamlanan, 2 bloktan oluşan ve 105 ailenin yaşadığı site sakinleri BEDAŞ'ın öne sürdüğü ağaç nedeniyle trafo kurmadığı için inşaat yapımı esnasında bağlanan şantiye elektriğini kullanarak yüksek fatura ödediklerini söyledi. Vatandaşlar duruma karşı tepkisini dile getirdi.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde yan yana bulunan ve 2 ayrı bloktan oluşan site sakinleri, yaptıkları tüm başvurulara rağmen BEDAŞ tarafından inşaat yapımı esnasında bağlanan yüksek fiyatlı şantiye elektriğini tek saat üzerinden kullanmak zorunda bırakıldılar. Site bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar Aradan 7 yıl geçmesine ve alt yapının hazırlanmasına rağmen trafonun konulması planlanan yerde bulunan ağacı bahane ederek yüksek fatura ödemek zorunda bırakıldıkları gerekçesi ile BEDAŞ'a tepki gösterdiler.

Nimet Kiriş, "7 senedir gitmediğimiz yer kalmadı. Kaç sefer toplandık. Elektrik paralarımız çok yüksek. Bin altı yüz TL gelen var, bin 500 TL var. Bin 200 gelen var. Bakın şu arkadaşa bin 600 lira gelmiş. 7, 8 bin TL kira verecek. Nasıl geçinecek. 2 tane çocuğu üniversiteye gidiyor" dedi.

İlker Başkaya, "Kiracıyım, kira gibi elektrik faturası ödüyoruz. Ama bir türlü hiçbir yetkiliden cevap gelmiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Mehmet Fazıl Yağmur, "Bu binada kiracıyız. Bu binaya bağlı 2 tane bina mevcut. Toplamda 105 tane dairesi vardır. Binanın bir tanesi 7 senelik diğeri de yaklaşık 4 senelik bir bina. Bu binalar genel olarak sanayi elektriği ile çalışmakta. Fakat bu sanayi elektriğinin artık kendi bireysel hatta çevrilmesi için başvurular yaptık. Bu 7 sene boyunca bir bina olarak diğer binayla birlikte toplamda 7 sene boyunca oyalandık. Maalesef ki BEDAŞ'a gittiğimiz zaman farklı farklı çeşitte bize teklifler ile gelindi. Yani bu teklifler şu anki bahsederseniz gerek para, gerek başka şeyler dolayısı ile teklifler oldu. Ve bununla ilgili bir çözüm bulamadık. Yani biz nereye gidersek gidelim isteyelim devlet kanalına, isteyelim normal özel kanallara biz bunun sonucunu alamadık. Ve şimdi bu yakın zaman içerisinde bir tane kazı yapıldı. Bu kazı BEDAŞ tarafından bizim binaya doğru çekilmiş bir hat. Ama bu hattın maalesef ki kazısı bile 3 ay sürdü. 3 ay boyunca da dökümü sağlanmadı. Yeni bitirildi kazı bitirildikten sonra bu kazıyla ilgili sonuçlandırması şu şekilde oldu. Bizim koyacağımız trafo maalesef ağaç var şeklinde bahanesiyle şu an trafoyu koymuyorlar. Biz yine aynı şekilde başvurumuzu yaptık. Gerek belediyeye gerek BEDAŞ'a fakat yine aynı şekilde bize daha dönüşleri olmadı. Olumlu bir dönüş de sağlanmadı. Yaklaşık burada 105 daireden bahsediyoruz. Bu 105 daire mağdur. Her birinden ev sahibi olan var, kiracı olan var ve bu insanların ortalama rakam ödedikleri bin 500, bin 600 TL. İnsanların yani bu konuda mağduriyeti çok fazla. Kişiler burada sadece elektrik parası ödemiyor. Diğer faturaları insanların geçim kaynağı, ekonomik sıkıntılar. Bunları üst üste böldüğünüz zaman kişilerin cebinden zaten yüksek derecede para gidiyor. Yani bunu karşılayamıyorlar. Yetkililerden çok acil bir şekilde bu insanların mağduriyetinin çözümlenmesini bekliyoruz" dedi.

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Avni Yazıcı, ''Binanın birisi 7 yıldır birisi de 3.5 yıldır tam dört misli elektrik parası ödüyor. Elektrik şantiye olarak buraya girdi ve şantiye olarak kaldı. Bir türlü bireysele çeviremedik. Bireysel hiçbir müdahaleyi kabul etmediler. Bize trafo şartı koydular, trafo için yer istediler, kendi mülkümüzden yer istediler. Başka yer yok dediler bizi 7 yıldır bekletiyorlar ve 7 yıl sonra da yeri buldular yine aynı yer. Yapılan işlemler çok ağır o kadar ağır ki yani hiçbir faydası yok. Bir yıllık dört misli elektrik parası ödeyen bir kiracıyı düşünün. Bir yılda dört misli elektrik parası ödenir mi?. Biz elektrik saatlerimizin bireysel olarak ayrılmasını istiyoruz. Herkesin ne yaptığını, ne yaktığını, ne ettiğini bilmesi lazım. İstanbul Büyükşehir'e gittik ağaç işlerine. Bize yazı gelsin dediler resmi yazı biz onu gelir bakarız alınabilecek durumdaysa alırız dediler. Biz şu anda ağacı bekliyoruz. Bakın ağaç bekliyoruz, ağacın alınmasını bekliyoruz. Ağacın kessin atsınlar demiyoruz. Oradan sökülebilir ağaç çok rahatlıkla sökülebilir hem de. Ağacın kökünden alınması gerekiyor. Alınabilir ve bunu yapmıyorlar yani yapılmayan iş bu. BEDAŞ böyle bir bahaneyle nasıl trafoyu koymaz. Trafoyu kaydırabilir ağacı değil de trafoyu biraz kaydırabilir. Trafo o kadar büyük bir şey değil. Sadece trafonun boyu uzun. Orada o kadar dünya kadar yer var" dedi.