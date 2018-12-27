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BEDAŞ, Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurdu

AB standartlarında kurulan laboratuvarda, öğrenciler uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak- Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Yiğit:- "Yüksek Gerilim Laboratuvarı ihtiyacı giderildiği için mutluluğumuzu paylaşıyoruz"- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu:- "BEDAŞ ve ilgili kuruluşların yaptığı yatırımlar, öğrencilerimize verilen bu destek, aslında ülkemize ve hepimize verilen bir destek"

27 Aralık 2018 Perşembe 13:54
BEDAŞ, Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurdu

İSTANBUL (AA) - Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlatılan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Bayrampaşa’daki İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde "Yüksek Gerilim Laboratuvarı" kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan Mesleki Eğitim Protokolü çerçevesinde, AB standartlarında kurulan laboratuvarda, öğrenciler uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak.

Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nın açılışı, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Murat Yiğit, "Cengiz Holding ve Koloğlu Holding'in bir konsorsiyum halinde yürüttüğü elektrik dağıtım hizmetleri bölgesinin en büyüğü olan ve Türkiye'nin en büyük dağıtım bölgesi BEDAŞ'ın bu değerli projesi bizim için, Türkiye için, çalışanlarımız için ve ekonomiye kazandırmaya çalıştığımız yeni nesil için hayırlı olsun. Yüksek Gerilim Laboratuvarı ihtiyacı giderildiği için mutluluğumuzu paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, bu proje için yola çıkarken kendilerine destek veren milli eğitimin her kademesindeki yöneticilere teşekkür ederek, arzuladıkları sonuçları en kısa sürede almayı umduklarını söyledi.


- "Öğrencilerimize verilen bu destek, ülkemize verilen bir destektir"


MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da dünyada enerji çeşitlerinin artarak bu konudaki gelişmelerin devam ettiğini, başlangıçta karbon temelli, daha sonra nükleer temelli, şimdi de yenilenebilir temelli enerji kaynaklarının ortaya çıktığını kaydetti.

Numanoğlu, bütün dünyanın çok hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederek, "Ancak değişmeyen bir şey var. Tüm enerji kaynakları sonuçta elektriğe dönüyor. Bu elektrik bir şekilde nakil edilmek, dağıtılmak zorunda. Enerji sektöründe ne kadar üretip, ne kadar farklı kaynaklardan erişebilirseniz erişin, enerji naklini güvenli bir şekilde geliştiremediğiniz sürece enerjinin size bir faydası olmuyor. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde nitelikli insan açısından büyük bir açık vardı. Bu açığın kapanmasında Enerjinin Yıldızları teması ile CK Enerji konsorsiyumu üzerinden BEDAŞ ve ilgili kuruluşların yaptığı yatırımlar, öğrencilerimize verilen bu destek, aslında ülkemize ve hepimize verilen bir destek. Bundan dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:54
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