Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!
İstanbul’da Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.
İstanbul’da Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.
Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor.