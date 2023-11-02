  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"

Günlerdir borsa için 'bekleyin' diyen isim duyurdu: Bu hisseleri alan para kazanır

Nerede lüzumsuz iş, orada CHP... İzmir'de bakın kimin heykeli dikildi

Eskişehir'de sondaj vuruldu! Yerin altından fışkırması an meselesi...

Cumhurbaşkanlığına, CHP genel başkanlığına kulis yapmaktan İstanbul’a kulak vermedi ve İSPARK iflas etti!

BM Genel Sekreterinin sözleri kapak olsun! Meral Akşener’e tokat gibi cevap

İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

Delinin biri kuyuya taş attı şimdi peşinden giden gidene! Okullardaki korkunç tehlike büyüyor

Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir
Aktüel Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!
Aktüel

Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:18:00 - 2023-11-02 20:18:57
Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!

İstanbul’da Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

İstanbul’da Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.
Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor.

Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!
Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!

Aktüel

Her şey güzel olacak diyerek seçilen Ekrem, bu sefer de metroyu yaktı!

İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi
İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSPARK ücretlerine 3 ayda bir zam! Vatandaşlar beceriksiz Ekrem'e tepki gösterdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23