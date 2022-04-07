"Beceriksiz" diyemedi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı göreve çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylıklar konusunda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun attığı her adımın AK Parti'ye yaradığını ima ederek beceriksizliğine bahane bulan Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir" dedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır. Kendisini göreve çağırıyoruz" açıklamasının ardından konuştu.
Haberler sitesinin YouTube kanalına konuk olan Özdağ, Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun 'beceriksizlik' ve 'milletten uzak' olmasına kılıf bulan Özdağ, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını nasıl yorumlarsınız?" sorusuna "Bir arkadaşın deyimiyle Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir" diye cevap verdi.