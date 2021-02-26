Beceri temelli etkinlik kitabı konuları neler? Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan eğitim olarak TRT EBA TV üzerinden görmekte. 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart itibariyle de ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçmenin heyecanını yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin yüz yüze eğitimde olduğu gibi derslerden geri kalınmaması için öğrencilere onlarca kaynak metaryal imkanı sağlıyor. MEB etkinliklerin yer aldığı kitap setini erişime açmaya devam ediyor. Peki lise beceri temelli etkinlikler setinde hangi dersler var? Beceri temelli etkinlikler hangi dersler var? Beceri temelli etkinlik kitabı soru ve cevapları var mı?