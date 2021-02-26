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Eğitim Beceri temelli etkinlikler hangi dersler var?
Eğitim

Beceri temelli etkinlikler hangi dersler var?

Beceri temelli etkinlik kitabı konuları neler? Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan eğitim olarak TRT EBA TV üzerinden görmekte. 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart itibariyle de ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçmenin heyecanını yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin yüz yüze eğitimde olduğu gibi derslerden geri kalınmaması için öğrencilere onlarca kaynak metaryal imkanı sağlıyor. MEB etkinliklerin yer aldığı kitap setini erişime açmaya devam ediyor. Peki lise beceri temelli etkinlikler setinde hangi dersler var? Beceri temelli etkinlikler hangi dersler var? Beceri temelli etkinlik kitabı soru ve cevapları var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:49:00 - 2021-02-26 15:49:48
Beceri temelli etkinlikler hangi dersler var?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik beceri temelli etkinlikler setinin ikincisi 10'uncu sınıflara yönelik hazırlandı. Kaynaklar bugün her öğrencinin ve öğretmenin 'eba.gov.tr'deki sayfasında erişime açıldı. Beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce derslerinden 980 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla öğrencilerin ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

 

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