BEBKA’nın 5 yıllık bölgesel kalkınma planı hazır

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kurulduğu ilk günden bu yana TR41 Bölgesi’nde gerçekleştirdiği projeler ve sunduğu desteklerle bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmaya devam ediyor. 2023 yılında genç istihdamı, girişimcilik, e-ticaret ve bölge planlaması alanındaki çalışmalarını başarıyla sürdüren BEBKA, 2024’te de bölgenin sosyo-ekonomik dinamiklerini güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam edecek.

Bölgenin ulusal kalkınma hedeflerine katkısını daha da yükseltmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “2023’ün ilk 9 ayında Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde 219 girişim yatırım almış ve bu sayının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 78 artış göstermiştir. Girişimcilik potansiyeli yüksek olan bölgemizde de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek hedefiyle 2012 yılından itibaren faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Girişimcilerin en önemli sorunlarının başında gelen finansmana erişim sorununun çözümüne yönelik 2022’de başlattığımız Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında 100 milyon TL kaynağı bölgemize kazandırarak, yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılmasını sağlayacağız. Çağrımız, toplam büyüklüğü 11 milyar lirayı bulan 23 girişim sermayesi yatırım fonundan 548 milyon TL’lik talep aldı. Şu ana kadar 4 tane girişim sermayesi yatırım fonuyla sözleşme imzaladık. 2 fonla da görüşme halindeyiz. 2016-2023 döneminde yürütülen TechUP ve SeedUP programlarıyla girişimcilerimiz program sonunda düzenlenen Demoday etkinliklerinde projelerini yatırımcılara sunma şansı yakalamaktadırlar. Girişimcilerimizin küresel arenaya taşınması hedefiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan beş kalkınma ajansının iş birliği ile ‘Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı’ çerçevesinde, girişimcilerimizi, yapay zekâ, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerin tanıtıldığı, Lizbon’da Web Summit Portekiz’e, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Slush 2023’e, Las Vegas’ta Consumer Electronics Show’a (CES), Katar’ın başkenti Doha’da ilk kez düzenlenecek Web Summit Qatar’a götürüyoruz. E-ticaret üzerine 2023’te de faaliyetlerimize devam ettik. E-ticaret Büyüme Programı kapsamında Bursa ilinde, 30 kişi e-ihracat ve e-ticaret yönetimi eğitimine katılarak uzmanlık sertifikalarını aldı. Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı kapsamında 10 üretici kadın kooperatifi öncelikle e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimlerini aldılar. Eğitimlerin akabinde 3 ay süreyle danışmanlık hizmeti alarak yurt içi ve yurt dışı pazaryerlerinde satış yapar duruma geldiler. Bilecik’te ağırlıklı olarak kadın üretici ve girişimcilere yönelik “Uygulamalı E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi” düzenlenerek el işi üretim yapan ortalama 60 katılımcıya 36 saat e-ticaret eğitimi verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, yurt dışı pazaryeri olan ETSY’de ortak marka kooperatifi adına “Rise of Anatolia” mağazası açılarak kadın girişimcilerin ürünleri satışa sunuldu. Ajansımız bugüne kadar çağrıya çıktığı 38 mali destek programı ile 952 projeye yaklaşık 1.3 milyar TL destek sağladı. 2024-2026 döneminde de, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programımız ile dijital ve yeşil dönüşümü destekleyeceğiz” dedi.

2024-2028 dönemini kapsayan Bursa-Eskişehir-Bilecik Bölge Planı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “2024-2028 Bölge Planını Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda BEBKA koordinasyonunda katılımcılık esaslı ve yenilikçi bir süreçle oluşturduk. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bölge planı hazırlık sürecinde mevcut durum analizlerini, açık kaynaklardan ve resmî kurumlardan alınan verilerle oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz il çalıştaylarında bölgemizin güçlü ve zayıf yönlerini belirledik, bölgenin vizyonuna tüm paydaşlarımız ile birlikte karar verdik. Bölge planı ile bölgemizin mevcut durumunu ortaya koyarak bölge potansiyelinin ve dinamizminin tespit edilip harekete geçirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli stratejileri belirledik. Hazırlanan plan, bölgesel kalkınmayı koordine ederken diğer yandan 2028 vizyonunda ‘TR41 Bölgesi’ni nitelikli iş gücü, sektörel çeşitlilik, ulaşım altyapısı, afet dayanıklılığı, yaşanabilirlik, yeşillik ve dijital dönüşümde de lider kılacak. Hazırladığımız plan ve analiz raporları ile kalkınmaya yön vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün belirlediği 2022-2023 teması olan "Genç İstihdamı" çalışmalarında önemli kazanımlar elde edildiğini belirten BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “Gençlerin iş hayatına geçiş sürecine katkı sağlamak hedefiyle, istihdam garantili mesleki eğitim programları düzenledik, sağladığımız destek programlarında genç istihdamına öncelik verip birçok gencimizi istihdama kazandırarak sanayi kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşıladık. Genç İstihdamı teması kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle 648 kişi istihdama kazandırılmıştır. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılma oranı ve istihdam oranı erkeklere göre oldukça düşük gerçekleşmektedir. 2022 yılında TÜİK verilerine göre erkek istihdam oranı ülke ortalamasına göre yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 30,4’tür. Bölgemizde ise kadın istihdam oranı yüzde 33,5 ile ülke ortalamasının üzerindedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’müzce 2024 yılı teması olarak “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” konusu belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini geliştirme faaliyetlerimizde kadın girişimciliği üzerinde odaklanacak ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik program ve destekler düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.