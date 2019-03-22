Bebeto WhatsApp'ta eğlenceyi başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Bebeto, dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp için hazırladığı yeni sticker paketini duyurdu.

Kervan Gıda'dan yapılan açıklamada, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kullanım oranları oldukça artan Whatsapp için özel hazırlanan sticker paketleri, Google Play Store ve Apple App Store’dan indirilebilen "Bebeto" uygulaması ile kullanıma sunuldu.

Paketler, hem çiftlerin hem de özel günleri yalnız geçirenlerin yüzünü güldürecek sticker'lardan oluşuyor. Uygulama ve sticker paketleri, düzenli olarak güncellenecek.

"Eğlenceyi Başlat" sloganı ile yeni dönem pazarlama çalışmalarını hızlandıran Bebeto, uygulama ile eğlenceyi günlük hayata taşımayı hedefliyor.

Bebeto ilk sticker setini Bebeto Pink&White Marshmallow kalıplarını kullanarak hazırladı. Keyifli sohbetleri başlatmayı hedefleyen yenilikçi proje, hem Apple Store'dan, hem de Google Store'dan kolayca indirebiliyor.