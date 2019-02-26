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Bebeklikten beri sürekli kaşınıyor! Çaresiz aile yardım bekliyor

Siirt'in Tınaztepe Mahallesi'nde yaşayan Faysal ve Kadriye Erol çiftinin küçük kızları Yeliz Erol, doğduktan 10 gün sonra yakalandığı cilt hastalığı nedeniyle sürekli kaşınıyor. Çaresiz aile kızlarının tedavi edilmesini istityor.

26 Şubat 2019 Salı 13:49
Bebeklikten beri sürekli kaşınıyor! Çaresiz aile yardım bekliyor

Siirt'te, henüz 10 günlükken, vücutta su dolu kabarcıklar oluşmasına ve şiddetli kaşınmaya neden olan 'büllöz pemfigoid' adlı deri hastalığına yakalanan Yeliz Erol, sağlığına kavuşmayı bekliyor. Kızını tedavi için Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da çok sayıda hastaneye götürdüğünü anlatan anne Kadriye Erol, "Kızım, aynaya baktığında 'Anne benim yüzüm neden böyle?' diye sorarak, ağlıyor" dedi.

Siirt Tınaz Tepe Mahallesi'nde oturan 5 çocuklu Faysal Erol ve Kadriye Erol çiftinin kızları Yeliz'in vücudunda 10 günlükken su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Yeliz'e bir deri hastalığı olan 'büllöz pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, bebeklerini Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da birçok hastaneye götürdü ancak hastalık tedavi edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralar sürekli kaşınan Yeliz şimdi 13 yaşında.

Tedavi görüp hastalıktan kurtulmak isteyen Yeliz, 7'nci sınıf öğrencisi. Ancak kaşıntıları tuttuğu anda dersten çıkıp, eve gelmek zorunda kalan Yeliz, "Doğduğum günden beri bu hastalık ile yaşıyorum. Babam ve annem beni sürekli doktora götürdü. Ders esnasında kaşıntılarım başlıyor, çıkıp annemim yanına koşuyorum. Annem beni kaşıyor. Arkadaşlarım gibi oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlarım yaşlı ninelere benzediğimi söylüyorlar" dedi.

Baba Faysal Erol (41), "Kızım doğduktan 10 gün sonra bu hastalığa yakalandı. Alerji olduğunu düşündük ve sağlık ocağına götürdük. İlaçlar verdiler ancak ilaçlar işe yaramadı, gün geçtikçe kızımın vücudunda kabarmalar ve kaşıntılar başladı. Onu bu şekilde gördüğümde yüreğim yanıyor. Ancak elimden gelen bir şey yok. Maddi durumun iyi değil, buna rağmen kızım tedavi olursa elimde avucumda ne varsa satmaya hazırım. Doktorların verdiği ilacın etkisi geçtiğinde kızım kaşınıyor.Tek istediğim, kızımın bu hastalıktan kurtarması" diye konuştu.

'Aynaya bakınca ağlıyor'

Kızının hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden annesi Kadriye Erol (40) da "Kızımın hastalığı bizleri yıktı. Sürekli kızımın yanında olmak zorundayım. Diğer çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bile göremedim. Kızım aynaya baktığında 'Anne benim yüzüm neden böyle?' diye sorup, ağlıyor" diye konuştu.

Büllöz Pemfigoid nedir?

Büllöz pemfigoid, içi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığı. Halk arasında bilinen bir adı olmayan büllöz pemfigoid nadir görülen bir hastalık. Özellikle 60 yaş üstü yaş grubunda görülen hastalığın yaşlı nüfusun fazla olduğu Avrupada görülme sıklığı yaklaşık olarak 1 milyon kişide 10. Genç nüfusun hakim olduğu Türkiye'de hastalığın görülme sıklığı ise tam olarak bilinmiyor. Kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:49
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Antalya
  4. Siirt
  5. büllöz pemfigoid
  6. kaşınma hastalığı
  7. cilt hastalığı
  8. Yeliz Erol
  9. Çaresiz aile

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