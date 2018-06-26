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Bebeklerinize egzersiz yaptırarak büyümelerine yardımcı olun

Bebeğinizin gelişimine yardımcı olan egzersiz hareketlerini sizler için anlattık. İşte 2-6 aylık bebeklerde uygulayabileceğiniz egzersiz hareketleri...

26 Haziran 2018 Salı 23:40
Bebeklerinize egzersiz yaptırarak büyümelerine yardımcı olun

Bebeklerin 2-6 aylık gelişim süreci içerisinde egzersiz hareketleri uygulamaları, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda oldukça önemlidir. Bu nedenle anne ve babalar, bebeklerine dönem özelliklerine uygun hareketler yaptırarak gelişimlerine yardımcı olmalıdır. Peki, bebeklerde hangi egzersizler uygulanmalı? Yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

 TERS BİR HAREKET YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

İlk olarak bebeğinizi sırt üstü yatırıp, elleriyle parmaklarınızı tutmasını sağlayın. Bu esnada bebeğinizin bileklerini kavrayarak önce sağ kolunu daha sonra sol kolunu havaya nazikçe kaldırın. Aşağı- yukarı hareketlerle egzersize bu şekilde başlayın.

Bebeğinizi yüz üstü yatırır pozisyonda tutun ve kollarını hafifçe yukarı doğru tutarak kaldırmaya çalışın. Bu hareketi ilk defa yapıyorsanız, bebeğinizde ters bir hareket uygulamamak için oldukça dikkatli olmalısınız. Bebeğiniz 2. ayına gelmişse başını rahatlıkla kontrol edebilir.

BU EGZERSİZ KAS VE EKLEMLERİNE İYİ GELECEK  

Yine bebeğinizi sırt üstü yatırır pozisyonda kollarını sağ ve sol çapraz yönlerinde germe hareketleri yapın. Ardından 'paraşüt hareketi' olarak tanımlanan kolları yana doğru açma hareketlerini yapın.

Bebeklerin ilk altı ayındaki en önemli uygulamalardan biri de kalça eklemlerinin çalıştırılmasıdır. Bacaklarını aşağıdan yukarı doğru hareket ettirerek germe hareketlerini uygulayın. En az 10 kere bu şekilde devam ettikten sonra aynı işlemi diğer bacakta devam ettirin. Gün içerisinde 4-5 kez bu egzersizi yapmaya devam edin.

 

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 23:40
  1. Bebek Gelişimi

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