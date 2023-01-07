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Teknoloji Bebeklerin niçin ağladığını bulan cihaz icat edildi
Teknoloji

Bebeklerin niçin ağladığını bulan cihaz icat edildi

Yapay zekayla çalışan Qbear isimli cihaz, anne-babalara çocukların neden ağladığını söylüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 15:05:00 -
Bebeklerin niçin ağladığını bulan cihaz icat edildi

ABD’de Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilenen silikon kaplı yuvarlak cihaz, içindeki yazılım sebebiyle ağlama sesinden bebeğin neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyor.

Yüzde 95 doğruluk payı

Teknoloji harikası cihaz, bebeğin aç, yorgun ya da altının kirli olduğunu 10 saniyede, yüzde 95 doğruluk payıyla belirliyor.

Ebeveyn, bir uygulama vasıtasıyla bebeğin rahatlık seviyesi ve oda sıcaklığıyla ilgili olarak da bilgi alıyor. Bebeklerden alınan 10.000’den fazla ağlama verisi ile geliştirilen Qbear’ın, masa üstü, duvara asma ve beşiğe takma şeklinde üç ayrı yerleştirme seçeneği var.

Cihaz ayrıca bebeğin 'yorgun' olduğunu algıladığında özenle tasarlanmış uyku yardımı ışığını açıyor. Otomatik olarak bir ninni veya bebeği rahatlatacak başka bir müzik sesi çalıyor.

Daily Mail

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