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Bebeklerin kafa şekli nasıl olmalıdır?

Bebeklerin anne karnındayken daha rahat hareket edebilmeleri için kafatası gelişimini doğumdan sonra tamamlamaktadır. Bir yeni doğanın kafatasının bir yada iki bölgesinde, diğer bölgelerine göre çok daha yumuşak olan bir alan bulunmaktadır.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
Bebeklerin kafa şekli nasıl olmalıdır?

Ancak, ‘kraniosinostoz’ adı verilen, ciddi beyin hasarlarına sebep olabilen kısa sürede kafa kemiklerinin kaynaşma durumu, cerrahi tedavi ile düzeltilebilmektedir. Kraniosinostoz, bebeklerin daha çok alın kısmında oluşur ve kemiklerin anormal kaynaşma hatları görülebilir.

Bebeğinizin kafa şeklinde anormal bir durum seziyor veya gözlemlerinizde bir takım düzleşmeler fark ediyorsanız, mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir. Genel olarak yatış şeklinden kaynaklanan bu durumu doktorunuz basit bir muayene sonucu kayıt altına alacak ve belli aşamalarda kafa şeklinin kontrolünü yapacaktır. Ayrıca aşırı şekil bozukluklarında kullanılan şekillendirici başlıklar veya bantlar doktorunuz tarafından tavsiye edilirse kullanılabilir.

Amerikan Pediatri Akademisi, ani bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla 1992 yılında bebeklerin yüzüstü yatırılmamasını önermiştir ve bebeklerin sırtüstü yatırılması sebebiyle, bebek ölümleri büyük ölçüde azalmıştır.

Bu nedenle mümkün olduğunca bebeğinizi yüzüstü yatırmayın. Uyumadığı süre içinde yüzüstü pozisyonda yeterli zaman geçirmesini sağlayın. Bu durumda bebeğinizin boyun ve kol kasları da gelişecektir.

Ancak uyurken sırtüstü uyumasına özen gösterin. Belli aralıklarla bebeğinizi kontrol edip, duruma göre başını sağa veya sola yavaşça çevirebilirsiniz. Bebeğinizi emzirirken de bir süre sol kolunuzda bir süre sağ kolunuzda tutmaya özen gösterin. Bu uygulamalardan sonra bebeğinizin kafa şekli kendiliğinden düzelecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
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  6. pratik bilgiler

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