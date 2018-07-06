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Bebeklerin gözü neden şişer?

Her insanda yaygın olarak gözlenebildiği gibi bebeklerde de göz şişmesi sık bir şekilde görülmektedir. Göz şişmesinin neticesinde görme yetisinin azalması gibi çeşitli belirtileri beraberinde getirir.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:44
Bebeklerin gözü neden şişer?

BEBEKLERDE GÖZ ŞİŞMESİNİN NEDENLERİ:

Bebeklerde göz şişmesine neden olan durumların başında bebeklerin çevrelerine karşı olan merakı gelmektedir. Bebekler etrafındaki cisimleri merak edip, ne işe yaradıklarını öğrenmeye çalışırlar.

Bu yüzden çeşitli cisimleri ellerine alırlar ve gözlerine temas ettirebilirler. Özellikle tüylü oyuncakları alıp oynadıklarında sıkılıkla gözleriyle temas ettirebilmektedirler. Tüylü oyuncakların gözle temas etmesi bebeklerde gözlerin şişmesine neden olan bir durumdur.

Ayrıca bebekleri sigara dumanın olduğu ortamlarda tutmak, bebeğin yaşadığı ya da uyuduğu yerlerin kirli ve tozlu olması bebeklerin gözlerinin şişmesine neden olmaktadır. Ebeveynlerin bu duruma dikkat etmesi gerekmektedir.

Bebeklerin yemeklerinin çok tuzlu bir şekilde olması her insanda olduğu gibi bebeklerde de göz şişmesine neden olmaktadır. Bu yüzden aileler bebeklerini beslerken yemeklerin tuz miktarına dikkat etmelidir.

Bebeklerin uyuma pozisyonları da göz şişmesine neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Yüz üstü uyumak her insanda olduğu gibi bebeklerde de göz bölgesinde şişmelere neden olmaktadır. Bu yüzden bebekler yan bir şekilde yatırılmalıdır ve geceleri belli aralıklar ile bebeğin uyuma pozisyonu kontrol edilmelidir.

Ayrıca uykusuzluk da göz şişmesine neden olan en büyük sebeplerden bir tanesidir. Bu yüzden bebeğin gün içerisinde yeterli sürelerde uyuduğundan emin olunması gerekmektedir.

Son zamanlarda gelişen teknolojiler ile bebekleri oyalamak için bilgisayardan çeşitli videolar ya da resimler açılmaktadır. Uzun süre boyunca bilgisayar ekranına bakmak bebeklerde göz şişmesine neden olan durumlar arasında yer almaktadır. Ailelerin bu duruma da dikkat etmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:44
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