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Bebeklerin gözü neden kanlanır?

Her insanda zaman zaman gözlenebildiği gibi bebeklerde de göz kanlanması problemi görülmektedir. Göz kanlanması gözün içerisinde bulunan beyaz bölgenin kızarması olarak ifade edilir.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:39
Bebeklerin gözü neden kanlanır?

Bebekler çevrelerini tanımaya çok meraklı olduklarından sürekli olarak bazı küçük oyuncakları ya da eşyaları eline alırlar. Bu cisimleri gözlerine temas ettirdiklerinde göz reaksiyon vererek gözde kanlanma oluşabilir. Özellikle tüyleri olan oyuncaklar sürekli olarak bebeklerin gözlerinde kanlanmalara neden olmaktadır. Bu yüzden ebeveynlerin dikkatli olması gerekmektedir.

Ayrıca kuru ortamlar bulunmak her insanda olduğu gibi bebeklerde de göz kanlanması problemine yol açmaktadır. Buna ek olarak göz kanlanmasını engellemek için bebekleri tozlu ortamlardan uzak tutmak gerekmektedir.

Rüzgarlı havalarda da bebeği uzun süre tutmak da göz kanlanmasına neden olmaktadır.

Bebeklerin sigara dumanına ya da fazla derece güneşe maruz kalması da gözlerde kanlanma oluşması nedenleri arasındadır.

Ayrıca her insanda olduğu gibi bebekler de uykularını tam alamadıklarında gözlerinde kanlanma gözlenmektedir. Ebeveynlerin bebeklerin uyku saatlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bazı bebekleri oyalamak için bilgisayardan çeşitli videoları izletmek son zamanlarda yaygın olan bir durumdur. Sürekli olarak bilgisayar ekranına bakan bebeklerde göz kanlanması görülebilmektedir.

Gözün darbe alması da gözde kanlanma meydana gelmesine yol açmaktadır.

Bebeklerde ve çocuklarda göz kanlanmasını görülmesi genel olarak mikrobik bir problemi göstermektedir.

Eğer bebeklerde nadir olarak göz kanlanması gözleniyorsa hemen doktara gitmeye gerek yoktur. Yaklaşık bir gün kadar beklendiğinde göz kanlanmasının geçeceği görülecektir.

Eğer geçmez ise doktara gidilmesi gerekir. Fakat kısa süreli zaman aralıklarında göz kanlanması tekrar ediyorsa bebeği en kısa süre içerisinde doktara götürmekte fayda vardır. Böylelikle daha ciddi problemlerin oluşması engellenmiş olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:39
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