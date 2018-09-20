Bebeklerin gelişim takvimi



Bebeğinizin sinir ve kas kontrolünün kazanması, hekimler tarafından önemli bir süreçtir. Buna onlar “Nöromotor gelişimi” diyorlar. Aslında her anne ve babanın ortak merakıdır: Acaba ne zaman emekleyecek, ne zaman yürür? Ne zaman altını değiştirmekten kurtulacağız gibi tebessüm ettirecek sorulardır. İşte “Nöromotor gelişimi”nden kastedilen süreç bu soruların cevabını veriyor. Takvimini merak ediyorsanız işte:

Oturma

-Yüzükoyun yatırılan bir yenidoğanın tipik duruşu poposu yukarıda dizler karnına doğru çekilmiş pozisyondur.

-6 haftalık bir yenidoğan yüzükoyun yatırıldığında bacakları ve poposunu yere tam olarak değdirebilir ve başını yerden çok az kaldırabilir.

-12-14 haftalık bir bebek el ve kollarından destek alarak gövdesini hafifçe kaldırabilir.

-Bebek 1-3 aylıkken başını tutmalı, 5-6 aylıkken desteksiz, 7-8 aylıkken destekli oturmalı,

9-10 aylıkken dik tutulduğunda ayaklarının üstüne basmalı ve 12-14 aylıkken yürümeye başlamalıdır.

Tutma

-4-6 aylıkken eşyayı yakalamaya, 6 aylıkken avucuna almaya, 9 aylıkken baş ve işaret parmağının arasında tutmaya başlar. El parmakları ile iş görebilmeyi 9-10 aylıkken başarır.

Görme

-Yenidoğan bebek görme alanındaki parlak cisimleri fark eder.

-2 haftalık bebek eşyayı 45-90 derece, 2 aylık bebek ise 180 derece açıyla takip eder.

-4 aylık bebek eşyayı görür ve uzanıp almak ister.

-Görme fonksiyonu tam olarak 5-6 yaşında gelişir.

-İlk 3 ayda gözde kaymalar olabilir. Ancak 3. aydan sonraki kaymalar şaşılık olarak değerlendirilerek göz doktoruna danışılmalıdır.

İşitme

-Yenidoğan ani ve kuvvetli sesle irkilir.

-6 aylık çocuk başını sesin geldiği tarafa çevirir.

-Bebeğin işitip işitmediğini anlamak için göremeyeceği bir yerde çıngıraklı oyuncak, zil gibi eşyalarla ses çıkarılır. Bebek işitiyorsa 3-4 aylıktan sonra sesin geldiği yere başını çevirir.

Konuşma

-Bebek 8-9 aylıkken birçok kelimeyi anlar. 11-12 aylıkken birkaç kelime söyler. 21-24 aylıkken kısa cümle, 3 yaşında uzun cümle yapar.

-Eğer 2 yaşındaki çocuk hiçbir kelime söyleyemiyorsa, 3 yaşında kısa cümle, 4 yaşında da anlaşılır cümle kuramıyorsa doktora başvurmak gerekir.

-4-8 haftalık bebek gülümsemeye başlayabilir.

-7-9 aylık bebek yabancıları tanır.

-3-4 aylıkken ellerini hareket ettirerek oynamaya başlar. 6 aylıkken basit oyunları anlar.

Yemek Yeme

-9 aylıkken katı parçalı besinleri çiğneyebilir.

-16 aylıkken kaşığı ağzına götürebilir. 18 aylıkken kaşık kullanarak kendini besleyebilir ve 2 eliyle fincan tutarak ağzına götürebilir.

-3 yaşında çatal ve kaşık kullanarak yemeğini kendisi yiyebilir.

Dışarı Çıkma

-Bir yaş civarında, çocuğun hangi saatlerde dışkı yaptığına dikkat edilerek o saatlerde ve yemekten sonra kısa süre tuvalet iskemlesine oturtulur. Ancak ısrar edilmemeli ve tuvaletini yapmazsa kaldırılmalıdır. Dışkılama saatleri belli olmayan çocukta ise tuvalete alıştırmak daha güç olabilir.



-Yaklaşık 16-18 aylıkta çocuk idrarını 3 saat tutabilir. Bu yaşlarda belli zamanlarda lazımlığa oturtulması denenebilir.. Çocukların çoğu 2-3 yaşlarında gece de kuru kalmaya başlar. Erkek çocuklara 2-2,5 yaşında ayakta idrar yapmaları öğretilebilir.

DİPNOT:

Bebeklerin kas ve sinir gelişimi kuşkusuz beyin gelişimine paraleldir. Bu sırada bebek en çok annesinin ruh halinden etkilenir. Anne gergin, endişeli, mutsuz ise sütünden davranışlarına ve ses tonuna kadar her haline etki eder ki, bunu en çok hisseden bebek olacaktır..