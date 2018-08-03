Bebeklerin dişleri nasıl temizlenir?

SÜT DİŞLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Süt dişleri bir bebeğin düzgün konuşmasına yardım eder. Sağlıklı olmayan süt dişleri nedeniyle bebek geç konuşur ya da konuşurken kelimeleri düzgün çıkaramaz.

Süt dişleri diziliş itibariyle aralıklıdır. Bunun amacı alttan gelecek olan asıl dişlere yer ayırmaktır. Eğer süt dişleri çürür ve vaktinden önce düşer ya da çekilirse dişler kaymaya başlar. Bunun sonucunda da kalıcı dişler çarpık çıkmış olur.

BEBEKLERİN DİŞ TEMİZLİĞİNİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin dişleri çıkmaya başladığı andan itibaren temizlenme ihtiyacı duyar. Bebek en erken 4 aylıkken ilk dişi çıkabilir. Bebeğinizin ilk dişleri çıktıktan sonra günlük diş temizliği için temiz ve hiç kullanılmamış bir beze ihtiyacınız var.

Temiz bir bezi ıslatın. Daha sonra bu bezi rahat kullanabildiğiniz bir parmağınıza dolayın ve bebeğinizin dudaklarını acıtmamaya dikkat ederek dişlerinin üzerinde hafif hafif gezdirin. Bu hareketle bebeğinizin dişleri temizlenmiş olur. İlk bir yıl boyunca başka herhangi bir malzemeye ihtiyaç duymazsınız.

1 yıl sonunda bebeğiniz için artık bir diş macunu edinebilirsiniz. Ancak henüz tükürmeyi bilmeyen bebekler için hiçbir diş macunu uygun değildir. Çünkü bebekler macunu yutmaya pek heveslidir. Diş macunu kullanmadan hergün dişlerini temizlediğiniz bebeğinizi uykuya yatırabilirsiniz.

Günde bir kez fırçalamanız bebeklerin diş temizliği için yeterlidir.

2 yılın sonunda bebeğiniz artık tükürmeyi öğrenir. Bu noktadan sonra bebeğinize uygun (yaşına ve diş yapısına) diş macunu ve diş fırçası alabilirsiniz. Artık diş temizliğini kendisi yapması için bebeğinizi yönlendirin ve onu bunun için yüreklendirin. Kullandığınız diş macununun az florlu olmasına dikkat edin.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.