THY- Noukşot
0553 313 94 23

Bebeklerin damak lezzeti anne karnındayken oluşuyor

Bebeklere yemek yedirmek zaman zaman çok zordur. Diğer bebeklerin yediği besinleri sizin bebeğiniz yemek istemiyor olabilir. Peki bebeğinizin bazı yiyecekleri yemek istememesinin sebebini hiç düşündünüz mü?

15 Kasım 2018 Perşembe 20:35
Bebeklerin damak lezzeti anne karnındayken oluşuyor

Anne karnında amnion sıvısı ile çevrili olan bebek, sürekli bu sıvıyı yutuyor. Annenin yedikleri süte geçtiği gibi amnion sıvısına da geçiyor. Özellikle aromatik gıdalar amnion sıvısının kimyasını ve tadını değiştiriyor.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Reyhan Erol, "Bebeklerin daha anne karnındayken daha. Haftada tıpkı bir yetişkin gibi tat duyusunun o kadar belirgin seçici geliştiğini biliyoruz. Bir bakıma önce amnion sıvısında bu besinlerle tanışıyor. Çocuk bu sıvıyı sürekli yutuyor." diye konuştu.

Böylece bebek daha doğmadan bazı yiyeceklerin tadına aşinalık kazanıyor, tatları öğreniyor.

"EKŞİ VE ACI YEMEKLER YENDİĞİNDE EMME YUTMA HAREKETLERİ ZAYIFLIYOR"

Erol, annenin yediği ekşi veya acı yemekler yediğinde ultrasonda bebeğin burnunu kırıştırdığı emme yutma hareketlerinin zayıfladığı gözlendiğini belirtti. Anne adayının yediği besinler bebeğin gelecekteki damak lezzetini oluşturuyor. Bu nedenle bebeğin yemek ayırt etmemesi için annenin yediklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    1. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    2. Ali Gültiken: Kulüplerimizin hepsi..
    3. Bebeklerin damak lezzeti anne..
    4. Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya..
    5. Karaman'da 2 sene önce kaybolmuştu!..
    6. Donald Trump'tan Gülen'in iadesiyle..
    7. Düğmeye basıldı! 5 ilde dev operasyon
    8. Hatay'da patlayan trafo panik yaşattı
    9. Türkiye, doğalgaz yatağı keşfetti!
    10. Brownie tarifi
    11. Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?
    12. Korkunç olay! Sabah babasını yaraladı,..
    13. Premier Lig'de gelecek sezon VAR..
    14. Milli Futbol Takımı hazırlıklarını..
    15. Donald Trump'tan flaş FETÖ kararı!
    16. Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava..
    17. Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı..
    18. Bebeklerde su tüketimi nasıl olmalı?
    19. Yüzde çıkan küçük beyaz noktalar nasıl..
    20. ABD'den Suudi katillere yaptırım kararı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık