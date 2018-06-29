Bebeklerin babalarından aldığı özellikler nelerdir?
Yeni bir bebek doğduğu zaman akrabalar arasında 'çocuk kime benziyor' diyaloğunun yaşanılır. Bebekler fiziksel ve kişisel özelliklerinin bir kısmını anneden bir kısmını da babadan almaktadır.29 Haziran 2018 Cuma 16:10
BABADAN ALINAN ÖZELLİKLER:
1- ÇILGIN HAREKETLER
Uzmanlara göre riskli ve adrenalinli bir yaşam sürdürme isteği gibi davranışları etkileyen bir gen var ve bu gen erkekten geliyor. Yani eşiniz risk almayı seviyorsa, çocuğunuzun da bu konuda iyi olma ihtimali fazla.
2- CİNSİYET
Çocuğun cinsiyetini belirleyen etken babadır. Anneden geçen X kromozomuna karşı babadan X ya da Y kromozomu geçiyor. XX olduğunda bebek kız, XY olduğunda erkek oluyor.
3- PARMAK İZİ
Evrende hiçbir canlının parmak izi, bir diğer canlılarla birebir örtüşmez. Ancak, parmak izindeki bazı kıvrım ve çizgiler babadan çocuğa geçebiliyor.
4- GAMZELER
Genetik bir rahatsızlık olan gamzeler, babadan geliyor.
5- BOY
Hemen hemen her ebeveyn çocuğunun ileride uzun boylu olmasını ister ancak, çocuğun boyu büyük oranda baba tarafından belirleniyor. Babanın boyu uzunsa çocuğun da boyu uzun olabiliyor.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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