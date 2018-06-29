Bebeklerin babalarından aldığı özellikler nelerdir?

BABADAN ALINAN ÖZELLİKLER:

1- ÇILGIN HAREKETLER

Uzmanlara göre riskli ve adrenalinli bir yaşam sürdürme isteği gibi davranışları etkileyen bir gen var ve bu gen erkekten geliyor. Yani eşiniz risk almayı seviyorsa, çocuğunuzun da bu konuda iyi olma ihtimali fazla.

2- CİNSİYET

Çocuğun cinsiyetini belirleyen etken babadır. Anneden geçen X kromozomuna karşı babadan X ya da Y kromozomu geçiyor. XX olduğunda bebek kız, XY olduğunda erkek oluyor.

3- PARMAK İZİ

Evrende hiçbir canlının parmak izi, bir diğer canlılarla birebir örtüşmez. Ancak, parmak izindeki bazı kıvrım ve çizgiler babadan çocuğa geçebiliyor.

4- GAMZELER

Genetik bir rahatsızlık olan gamzeler, babadan geliyor.

5- BOY

Hemen hemen her ebeveyn çocuğunun ileride uzun boylu olmasını ister ancak, çocuğun boyu büyük oranda baba tarafından belirleniyor. Babanın boyu uzunsa çocuğun da boyu uzun olabiliyor.

Yasemin.com'dan alınmıştır.