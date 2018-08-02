Bebeklere yemek nasıl yedirilmelidir?

Bebekler emzirme döneminden yemek yeme dönemine kolay geçememektedir. Özellikle dişleri çıkmadığı için besin öğütümünde sorun yaşayan bebekler ağlama, yemeği kabul etmeme gibi davranışlar göstermektedir. Bu dönemde yemekler doktor kontrolünde ve bebeğinde seveceği bir yol ile verilirse bebeğin yemek yemesi sağlanacaktır.

Bebeğe yemekleri vermek için öncelikle bu yemekleri püre kıvamına getirmeniz gerekmektedir. Püre kıvamı sağlanıncaya kadar sebze ve meyveleri ezmeli ve kıvamı yumuşak bir kıvama ayarlamalısınız.

Doktorunuzun tavsiye ettiği ve bebekte alerjik etki bırakmayacak taze ürünleri tercih etmelisiniz. Bu ürünleri püre kıvamına getirdikten sonra çocuğunuzun ilgi duyacağı resimli, çizgi karakterli tabaklara koyabilirsiniz.

Örneğin bebeğiniz bir uçak oyuncağı ile oynuyorsa, yemek yedireceğiniz tabağı oyuncak şekli ve renginde uçak baskılı alabilirsiniz. Bu bebeğin tabağa ve dolayısıyla yemeğe ilgi duymasını sağlayacaktır.

Aynı şekilde yemek önlüğü, masası, kaşığı bebeğin ilgi duyduğu oyuncakların şekilleri ile tasarlayabilirsiniz. Bu yemek vaktinde bebeğin ilgisini çekecektir. Bebeğinize yemek yedirmenin diğer bir yolu ise çoğu anne tarafından tercih edilen çizgi film ve oyun saatleridir.

Bebeklerin en mutlu oldukları zaman oyun zamanıdır. Özellilkle bir çizgi filme veya oyuncağa ilgi duyan bebeği o saate yemek saatini denk getirerek doyurabilirsiniz.

Yemeği sevmeyen bebekler ilgileri farklı bir yerdeyken yemeği yiyebilmektedir. Yemeği yiyen bebeğe ödül ve ceza kuramı çerçevesinde de yemek yedirebilirsiniz. Bebeğinizin istediği şeyleri yemeğin ödülü olarak verirseniz, bebek yemek karşılığında ödüle sahip olacağını düşünecek ve odaklanacaktır.

Bunu en sevdiği oyuncağı, parka götürme gibi ödüller ile yapabilirsiniz. Bebeğiniz ödülü kazanabilmek için yemeği yiyecektir. Yemeği ısrarla kabul etmeyen ve ağlayan bebeğe zorla yemek yedirmemelisiniz.

Bu bir sonraki yemek için aynı duygu durumunun oluşmasını sağlayabilir. Başka bir zamanda bu yöntemleri uygulayarak tekrar yemek yedirebilirsiniz. Bebeğiniz yeme alışklığını kazandıktan sonra yemek saatlerini düzenli olarak alarlamalısınız. Bebeğinize yemek yedirirken tamamen doğal, kimyasal madde barındırmayan ürünleri tercih ederek narince yedirebilirsiniz.





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