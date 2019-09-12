0553 313 94 23

Bebeklere taze incir ne zaman verilir?

Anneler ek gıdaya geçiş sürecinde bebeklerine ne yedirip ne içirecekleri konusunda bir hayli panik oluyor. Anneler bu konuda ya deneyimli anneleri ya da interneti uzman olarak görüyor. Hazır taze incirlerin tezgahları süslediği şu dönemde bebeğinize bu meyveden verip veremeyeceğinizi düşünüyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, “Bebeklere taze incir ne zaman verilir?” sorusunun cevabı…

12 Eylül 2019 Perşembe 16:23
Bebeklere taze incir ne zaman verilir?

Anneler ek gıdaya geçiş sürecinde bebeklerine ne yedirip ne içirecekleri konusunda bir hayli panik oluyor. Anneler bu konuda ya deneyimli anneleri ya da interneti uzman olarak görüyor. Hazır taze incirlerin tezgahları süslediği şu dönemde bebeğinize bu meyveden verip veremeyeceğinizi düşünüyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, “Bebeklere taze incir ne zaman verilir?” sorusunun cevabı…

İncir hangi vitamin ve minarelleri içerir?

  • A vitamini
  • B vitamini
  • C vitamini
  • K vitamini
  • Magnezyum
  • Potasyum
  • Çinko
  • Bakır
  • Manganez
  • Demir

İncirin faydaları nelerdir?

İncir iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle ölçülü tüketildiğinde incir bağırsak hareketlerini düzenler.

Lif deposu olan incir uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle ölçülü tüketimi kilo vermenize yardımcı olur.

İncir iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum tansiyonu dengeler. Bu nedenle ölçülü tüketiminde incir kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

A ve C vitaminleri yönünden zengin olan incir bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığı için kıymetli olan incir bu nedenle düzenli olarak tüketilmelidir.

K vitamini içeren incir kemik sağlığı için de kıymetidir.

Bebeklere taze incir ne zaman verilir?

Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini şiddetle tavsiye eder. 6. aydan itibaren ise bebekler ek gıdaya geçebilir. Ancak anne sütü az ya da olmadığı için formül mama ile beslenen bebeklerde ek gıdaya geçiş süreci farklıdır. Bu konuda bazı uzmanlar yalnızca formül mama içen bebeklerin 4. aylarında son derece basit gıdalarla ek beslenmeye başlayabileceğini vurguluyor. Ancak bu konuda mutlaka kendi uzmanınızla görüşmeden tek başınıza karar vermeyin. Unutmayın her bebeğin gelişimi aynı değildir. Geldik merak ettiğiniz “Bebeklere taze incir ne zaman verilir?” sorusuna… İncir lif yönünden zengin olmasının yanı sıra iyi bir idrar söktürücüdür. Bebekler bu besleyici gıdayı tükettikten sonra ishal olabilir. İshal ise ciddi sorunların yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar bebeklerin 18. aylarından önce taze incir tüketmelerini doğru bulmuyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:23
  1. Bebeklere taze incir ne zaman verilir?
  2. bebek beslenmesi
  3. ek gıda
  4. ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gölü besleyen İstanbuldere’de atıklar temizleniyor
    1. Gölü besleyen İstanbuldere’de atıklar..
    2. İstanbul’da üniversiteye hazırlanan..
    3. Kaunos antik kentinde ‘Sur Duvarları’..
    4. İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz göreve..
    5. Ergene’de yeni iş kapısı
    6. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç..
    7. Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz..
    8. Kişisel Verileri Koruma Kurumundan..
    9. Başkan Çınar, Yeşilyurt Konaklarını..
    10. Mardin’de 12 bin 74 paket gümrük..
    11. Düzce polisinden ’duman’ uygulaması
    12. Dünya Sağlık Örgütünden "vaatlerinizi..
    13. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırladı
    14. Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum..
    15. Boyabat Devlet Hastanesinde yangın..
    16. Eskişehir Barosu’ndan yol uyarısı
    17. Kuala Lumpur'u duman bulutu sardı
    18. Kargı Devlet Hastanesi’nde yangın..
    19. Gaziantep’in sorunları Ombudsman..
    20. Dışişleri Bakanlığında büyükelçi..
    21. TÜBİTAK Destekli Proje Hazırlama Kursu..
    22. Çanakkale’de 45 mülteci ve 6..
    23. Mustafakemalpaşa Belediyespor’a 2..
    24. Elazığ’da 41 metruk bina yıkılacak
    25. "Detaylar maçın skorunu belirleyecek"
    26. Kırgızistan’da “Anadolu Mektebi..
    27. Öğrenci Servis sürücülerine eğitim..
    28. Kanaat önderlerinden Diyarbakır..
    29. Özbekistan, Çin vatandaşlarına vize..
    30. ABD askerlerinden PKK/YPG..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı