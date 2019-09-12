Anneler ek gıdaya geçiş sürecinde bebeklerine ne yedirip ne içirecekleri konusunda bir hayli panik oluyor. Anneler bu konuda ya deneyimli anneleri ya da interneti uzman olarak görüyor. Hazır taze incirlerin tezgahları süslediği şu dönemde bebeğinize bu meyveden verip veremeyeceğinizi düşünüyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, “Bebeklere taze incir ne zaman verilir?” sorusunun cevabı…

İncir hangi vitamin ve minarelleri içerir?

A vitamini

B vitamini

C vitamini

K vitamini

Magnezyum

Potasyum

Çinko

Bakır

Manganez

Demir

İncirin faydaları nelerdir?

İncir iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle ölçülü tüketildiğinde incir bağırsak hareketlerini düzenler.

Lif deposu olan incir uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle ölçülü tüketimi kilo vermenize yardımcı olur.

İncir iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum tansiyonu dengeler. Bu nedenle ölçülü tüketiminde incir kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

A ve C vitaminleri yönünden zengin olan incir bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Göz sağlığı için kıymetli olan incir bu nedenle düzenli olarak tüketilmelidir.

K vitamini içeren incir kemik sağlığı için de kıymetidir.

Bebeklere taze incir ne zaman verilir?

Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini şiddetle tavsiye eder. 6. aydan itibaren ise bebekler ek gıdaya geçebilir. Ancak anne sütü az ya da olmadığı için formül mama ile beslenen bebeklerde ek gıdaya geçiş süreci farklıdır. Bu konuda bazı uzmanlar yalnızca formül mama içen bebeklerin 4. aylarında son derece basit gıdalarla ek beslenmeye başlayabileceğini vurguluyor. Ancak bu konuda mutlaka kendi uzmanınızla görüşmeden tek başınıza karar vermeyin. Unutmayın her bebeğin gelişimi aynı değildir. Geldik merak ettiğiniz “Bebeklere taze incir ne zaman verilir?” sorusuna… İncir lif yönünden zengin olmasının yanı sıra iyi bir idrar söktürücüdür. Bebekler bu besleyici gıdayı tükettikten sonra ishal olabilir. İshal ise ciddi sorunların yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar bebeklerin 18. aylarından önce taze incir tüketmelerini doğru bulmuyor.