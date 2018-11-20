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Bebeklere şapka takılmalı mı?

Bebek kokusu cennet kokusudur. Bebek şapkası takılmalı mı? Bebeklere şapka giydirilmeli mi?

20 Kasım 2018 Salı 19:36
Bebeklere şapka takılmalı mı?

BEBEK KOKUSU VE BU KOKUNUN GETİRDİĞİ BAĞ 

Yeni doğanların baş döndürecek kadar müthiş bir kokuları vardır. Ancak bu koku sadece sizin nefes alırken mutlu olmanızı sağlamaz. Biyolojik olarak önemli bir rolü de vardır. Bu rol bebeğinize taktığınız şapkayı çıkarmanız için bir sebeptir. Anneler ve bebekleri birbirlerinin kokularını algılayabilmek için doğal bir yol ile birbirlerine bağlıdırlar. Bebeğiniz sizi sadece kokunuzundan tanıyabilir ve siz de bebeğinizi sadece kokusundan kolayca tanıyabilirsiniz. Bu kokular bebeğinizle güçlü bir bağ kurmanızı sağlar. Bebeğinizin başını koklamak sizi birbirinize bağlayan temel bir harekettir. Ve tabii ki bu durumda aranızda şapkanın olmasını değil ten tene bir temasın olmasını tercih edersiniz.

SAĞLIĞINIZI DA KORUYAN KOKU 

Bebeğinizin başındaki koku hem sizin sağlığınıza hem de bebeğinizin sağlığına katkıda bulunur. Doğumdan sonra bebekte oluşan bu hoş koku, koku alma duyunuzu tetikleyerek oksitosin, yani annelik hormonu salgılamanızı sağlar. Bu hormon genital bölgenize fayda sağlamakla beraber bebeğinizin ruhsal sağlığına da iyi gelmektedir. Tek yapmanız gereken bebeğinizi şapkasızken koklamak, kucağınıza almak.

PEKİ BEBEĞİNİZİ SICAK TUTUYOR MUSUNUZ?

Yıllar önce yapılan çalışmalar, bere kullanmanın işe yaramadığını kanıtlar nitelikteydi. Hatta vücut ısısının kafadan kaybedildiği inancının da yanlış olduğu söylenmekte. İşin doğrusu şapkalar bebeklere gereğinden fazla ısı verebilir. Eğer bebeğinizi nasıl sıcak tutabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız cevap çok basit, doğa. Doğanın işleyişi bunu zaten sağlamaktadır. Bebeğinizle olan tensel temasınız tam dengeli bir ısı sağlar. Vücudunuz buna göre tasarlanmıştır. Ayrıca bebeğinizin nefes alışı, kalp atışları hatta kan şekeri bile sizinle olan temasında düzelir. Bir araştırma grubu bunu “kanguru bakımı” olarak adlandırmaktadır.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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