Bebeklere inek sütü yerine keçi sütü verilebilir mi?

İnek sütü alerjisi olan çocuklar diğer hayvan sütlerine (keçi, deve, koyun, manda) de genellikle alerjiktir. İnek sütüne alerji olan çocukların %80-90’nında keçi sütü alerjisi de vardır. Keçi sütü verilen ve alerjik reaksiyon göstermeyen çocukta büyük ihtimalle “inek sütü alerjisi” tanısında da sorun vardır. Keçi sütü besin değeri düşük olduğu için (özellikle vitamin eksikliği) uzun süre boşu boşuna keçi sütü vermiş olabilirsiniz. Bu da çocuğun beslenmesini kötü yönde etkiyebilir.