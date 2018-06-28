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Bebeklere inek sütü yerine keçi sütü verilebilir mi?

Özellikle inek sütüne alerjisine alerjisi olan bebeklerin annelerinin sorunudur bebeklerinin başka bir hayvanın sütünü içip içemeyeceği. Bebekler keçi sütü içebilir mi? Uzm. Dr. Mehmet Turfanda yanıtladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:42
Bebeklere inek sütü yerine keçi sütü verilebilir mi?

İnek sütü alerjisi olan çocuklar diğer hayvan sütlerine (keçi, deve, koyun, manda) de genellikle alerjiktir. İnek sütüne alerji olan çocukların %80-90’nında keçi sütü alerjisi de vardır. Keçi sütü verilen ve alerjik reaksiyon göstermeyen çocukta büyük ihtimalle “inek sütü alerjisi” tanısında da sorun vardır. Keçi sütü besin değeri düşük olduğu için (özellikle vitamin eksikliği) uzun süre boşu boşuna keçi sütü vermiş olabilirsiniz. Bu da çocuğun beslenmesini kötü yönde etkiyebilir.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:42
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