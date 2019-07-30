Bebeklerdeki karın ağrılarını dindirecek 2 bitki çayı

Bebeklerin karın ağrılarının sebebini anlamak oldukça zor olabilir. Günde 2-3 saati aşan karın ağrılarıyla karşı karşıya iseniz, bebeğinize doğal yağlar ile masaj yapabilir, onu rahatlatabilirsiniz. Bu yöntemle karın ağrıları gelmeden önce bir nebze de olsa bebeğinizin rahatlamasını sağlayacaktır.

Nane çayı

Nane, bebeğinizin karın ağrısını hafifletmeye yarayan çok özel bir bitkidir. 1 su bardağı suyun içerisine çay kaşığının ucuyla döktüğünüz naneyi demleyin. Soğuduktan sonra 1-2 yemek kaşığı kadar, nanesiz kısmından verin.

Papatya çayı

Papatya çayının rahatlatıcı, sakinleştirici ve yatıştırıcı özellikleri vardır. Aynı zamanda gazın giderilmesine de yardımcı olur. Bir su baradağı kadar suyun içerisine, 3 adet kuru papatya atarak, 20 dakika demleyin. Soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar bebeğinize içirin.

Her iki çayı içirdikten sonra masaj ile bebeğinize destek verin. Bağırsakların gidiş yönüne doğru, oval hareketlerle yapılan masaj, sistemin gidişatına yardımcı olacak ve bebeğinizin ağrılarının geçmesine yardımcı olacaktır.

Bunlara rağmen 3-4 saat süren ağlama nöbetleri geçiren bebeklerin, en kısa süre içerisinde bir uzman muayenesinden geçmesi gerekir.

Sağlıcakla kalın...