Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bebeklerde vücut direncini artıran besinler

Bağışıklık sistemi, vücudun farklı türdeki enfeksiyon ve toksiklerle savaşan kalkanıdır. Bebeklerde hasta olma durumu yetişkinlerden daha fazla olabiliyor. Bebekler için enerji üretimi sağlayacak besinleri derledik...

04 Mayıs 2018 Cuma 16:40
Bebeklerde vücut direncini artıran besinler

Bağışıklık sistemi insan hayatı boyunca etkinliğini devam ettirmekle birlikte 1-3 yaş aralığında en zayıf şekliyle vücutta varlığını sürdürür. Bu sebeple bebek beslenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemlidir. Bu sistemi güçlendirecek yiyeceklerle beslenen bebeklerde vücut direnci daha yüksek olacağından hastalıklara yakalanma oranı da azalır.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRACAK BESİNLER

Bebeklerin vücut direncini artırmanın en etkili yollarından biri her gün düzenli olarak C vitamini almasıdır. C vitamini bilinen en yoğun enfeksiyon koruyucusudur. Ancak söz konusu bebekler olunca C vitamini alımına dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü başta portakal olmak üzere bazı meyveler asit içerdiğinden bebek için gaz yapma riskini de beraberinde getirir.

Karnabahar, semizotu, soğan, sarımsak, brokoli, kabak, bezelye gibi sebzeler bol miktarda C vitamini içerir. Buna ek olarak yaban mersini, nar, portakal, çilek, kivi gibi meyveler de tam bir C vitamini deposudur. Ancak portakal, kivi, çilek gibi meyveler alerjen riski taşıdığından 1 yaşın altındaki bebeklere verilmemelidir.

Vücut direncini artırmanın bir diğer yolu da bebeklere antioksidan kaynaklı yiyecekler vermektir. Antioksidan deyince akla A, C, E vitaminleri ve çinko ile selenyum mineralleri gelir. İçinde bu vitamin ve minerallerin bulunduğu yiyecekler vücudu güçlendirmeye yardımcı olur. Bal kabağı, tatlı patates, şeftali, kayısı, biber, buğday, yumurta, kivi gibi besin maddeleri bebeklerin vücut dirençlerini güçlendirir.

E vitamini içeriği zengin besinler de antioksidan içeriğiyle bebeklere destek verecektir. Bu yiyecekler badem, zeytinyağı, fındık, ceviz ve fıstıktır. Bebeklere bu gıdalar verilirken dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu yiyeceklerin alerjen özellikli oldukları bilinir. İlk denemede çok az miktarda verilecek bu yiyeceklerden sonra birkaç saat bebeğe hiçbir yiyecek verilmemeli ve bebek gözlenmelidir.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:40
  1. bebek
  2. vitamin
  3. enerji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    1. Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    2. Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i
    3. 14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu!..
    4. "Gençlerin hedefi 2023 ve 2053"
    5. Kılıçdaroğlu kendi kendini yalanladı!..
    6. Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a..
    7. Dikkat! ÖSYM sınav tarihini erteledi
    8. Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi?..
    9. Evde kendi deodorantımızı yapmak mümkün
    10. Yalnız kalan HDP adayını resmen açıkladı
    11. Bahçeli'den flaş Muharrem İnce yorumu
    12. İyi Parti'den kısa Muharrem İnce..
    13. El Clasico sonrası Talisca için..
    14. Diyet yapanlar için atıştırmalık..
    15. Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon
    16. Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli..
    17. Bakan uyardı! "Araç içinde sosyal..
    18. Abdullah Ağar milletvekili aday adayı!..
    19. Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
    20. Baba oğul aday oldular!
    Kuveyt Türk
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın