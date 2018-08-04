Bebeklerde uykusuzluk nedenleri nelerdir?

BEBEKLER NASIL UYUR?

Uyku esnasında iki dönem vardır.

REM dönemi olarak bilinen hızlı göz hareketlerinin gerçekleştiği, aktif uyku dönemi

NREM DÖNEMİ:

Yetişkinlerde uykunun çok büyük bir bölümünü oluşturan NREM dönemi, birbirini takip eden 4-6 döngüye sahiptir.

Her bir döngü ortalama 90 dakika sürer.

Erken çocukluk döneminde, uyku evreleri yetişkinler kadar gelişmiş değildir.

Bebeklerde uyku ve uyanıklık dönemleri, yetişkinlerden farklı olarak 5 dönem olarak belirlenmiştir.

Derin uyku döneminde; gözler kapalı, solunum düzenli ve vücut hareketsizdir.

Aktif uyku döneminde; gözler kapalı, solunum düzensizdir.

Uyanık ve sessiz dönemde; gözler açık, solunum düzenlidir. Belirgin vücut hareketleri gözlenmez.

Aktif uyanık dönemde; gözler açık ve solunum düzensizdir.

Baş ve gövdede belirghin hareketler gözlenir.

Ağlama döneminde; gözler hafif açık ya da tamamen kapalıdır.

Yeni doğan bir bebeğin toplam uyku süresi ortalama 16- 18 saattir.

Santral sinir sisteminin gelişmesiyle beraber, ilerleyen aylarla uyku süresinde azalmalar başlar.

1 aylık bebeğin ortalama uyku süresi yeni doğana kıyaslandığında 14- 16 saat arasında düşer.

Her çocuğun uyku düzeni kendine özgüdür. Bazı bebekler tüm gün uyuyor gibi görünürken, bazı bebekler günlük 10 saat uyuyabilir.

Bebeğin gece boyunca 5- 6 saat süreyle kesintisiz uykuya başlaması, uyku düzeninin oluştuğunun göstergesi olarak kabul edilir.

Döngü şeklindeki uyku ritmi, gündüz uykularını zaman içerisinde gece uykularına kaydırır. Bu süre her bebek için farklı sürelerde gerçekleşir.

BEBEKLERDE UYKU DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ:

Uyku düzensizliği bebekler için normal bir durumdur. Bu durumun bir sorun olarak algılanmadan önce bazı konuların bilinmesi anne ve babalar için önemlidir.

0- 2 yaş arası süt çocukların uyku düzeni tam olarak gelişmemiştir.

Yetişkinlerden farklı olarak bebeklerin uykularının çok büyük bir bölümü, aktif- REM döneminde geçer.

Bebeklerin uyku süresi 9- 24 saat ile geniş bir aralığa sahiptir.

Uyku düzensizliklerinin bir sorun olarak değerlendirilmesinde uyku günlüğü tutulması önemlidir.

Bebeğin beslenmesinde yapılan yanlışlar, oda sıcaklığının uygun değerlerde olmaması uyku sorunlarına neden olabilir.

Bebeklerin gelişim süresi, uyku düzeninde değişikliklere neden olabilir. 4 ve 5. Aydan sonra dişlerin çıkması esnasında yaşanan huzursuzluk gece uykusunu bozabilir.

Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenen bebeklere oranla gece uykularından daha fazla uyanır.

Ortam ısısı bebeğin uykusunu etkileyen diğer bir önemli faktördür. Bebeklerin sıcak tutulması endişesiyle çok fazla giydirmek vücut sıcaklıklarının artmasına ve gece uyanmalarında sıklığa neden olur.

Bebeklerde 7. aydan itibaren anneden ayrılma endişesi uyku düzensizliklerinin diğer bir nedenidir..

Özellikle çalışan annelerin bebeklerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Gün boyu anneden ayrı kalan bebek, uykuyu anneden ayrı kalacağı bir dönem olarak algılar.

NELER YAPILABİLİR?

Yapılan fiziki muayeneler sonrası bebekte herhangi bir sorun yoksa bebeğin uykuya dalmasını kolaylaştıracak yaklaşımlar oluşturulmalıdır.

Uyumadan önce banyo yaptırmak

Ninni söylemek

Sevdiği bir oyuncak ile uyumasına izin vermek

Resimle bir kitap gibi dikkatini çekebilecek bir nesne ile oylanmasını sağlamak

Hafif ışık veren bir gece lambası kullanmak

Çocuğun kendini güven içinde hissetmesine ve uyandığında tekrar uykuya dalmasını kolaylaştırabilecek adımlardır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.