Bebeklerde su tüketimi nasıl olmalı?

Vücudun büyük bir kısmını oluşturan su, yaşamsal faaliyetlerin düzenli şekilde yerine getirilmesini sağlar. Vücutta dolaşım, boşaltım ve sindirim faaliyetlerinin gerçekleşmesi, vücut sıcaklığının dengelenmesi, böbreklerin sağlıklı şekilde çalışması gibi olaylar başta olmak üzere tüm fonksiyonların gerçekleşmesi su sayesinde olur. Vücudun terleme, idrarın boşaltılması ve soluk verme olaylarında sürekli olarak kaybettiği suyun düzenli olarak yerine koyulması önemlidir. Aksi halde su kaybına bağlı olarak, ciddi sonuçlar ortaya çıkar.

BEBEKLERDE SU TÜKETİMİ

Su tüketimi bebekler için de çok önemlidir. Bebeklerin de yetişkinler gibi düzenli olarak su içmeleri gerekir. Ancak bebeklerin su tüketimi, gelişim dönemlerine göre farklılık gösterir. İlk 6 ay bebekler sadece anne sütü ile beslenmelidirler. Bu dönemde anne sütü ile beslenen bebeklerin su ihtiyaçlarının tamamı, anne sütünden karşılanır. Bu nedenle bebeklere ilk 6 ay boyunca su verilmesi gerekmez. Anne sütü alamayan bebekler için de durum farklı değildir.

Hazır mama ile beslenen bebekler de, mama hazırlanırken kullanılan sudan ihtiyaçlarını karşıladıkları için onlara da ayrıca su verilmez. Bu dönemde bebeklere su verilmesi su ile tokluk hissi yaşayarak yetersiz besin almalarına sebep olabilir. Bebeklerin bağışıklıkları çok güçlü olmadığı için verilen suyun bakteri ve mantar enfeksiyonlarına sebep olması da söz konusu olabilir. Özellikle emme sonrasında bebeğin ağzında anne sütü kalmaması için su verilmesi yanlış bir davranıştır. Anne sütü ağızda bakteri ve mikrop oluşumunu önleyecekken, ağızda kalan sütün su ile temizlenmesi bu bölgede enfeksiyon oluşma riskini arttırır.

6. aydan itibaren ek gıdalara geçilmesiyle birlikte bebeklere su verilmeye başlanır. Bu dönemde bebeklere 2-3 saatte bir su verilebilir. Bebeğe verilecek suyun miktarı bebeğin kilosuna, boyuna, metabolizma hızına, terleme miktarına, idrar yapma miktarı ve oda sıcaklığına göre değişir.

1 yaşındaki bir bebeğin günlük su ihtiyacı yaklaşık 750 mililitredir. Ancak bebeğe su verilirken bunun için bir sınırlama getirilmemesi gerekir.

Bebeğe, onun tanıdığı ve sevdiği bir bardak ya da suluk ile su verilmeli, belirli aralıklarla bebeğe su içmesi teklif edilmelidir. Bebek su içmeyi reddediyorsa da ısrar edilmemeli, daha sonra tekrar teklif edilmelidir.

Emeklemeye veya yürümeye başlayan bebeklerin ve çocukların yeterli su tüketebilmeleri için de su içtikleri bardak ve suluklar göz önüne ve kolayca ulaşabilecekleri yerlere koyulmalıdır. Bu şekilde bebekler ve çocuklar ihtiyaç duydukları kadar suyu kendileri kolaylıkla tüketerek ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Bebeklere verilecek suyun özelliklerine de dikkat edilmesi gerekir. 12. ayın sonuna kadar bebeklere kaynatılmış ve soğutulmuş su verilmelidir. 1 yaşından itibaren ise hijyeninden emin olunan ve fazla sert olmayan sular bebeklere kaynatılmadan da verilebilir.