Bebeklerde soğuk algınlığı nasıl geçer?

BEBEKLERDE SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ:

Sık sık ve arka arkaya hapşırma bebeğinizin soğuk algınlığına yakalandığının işaretidir.

Kesik kesik de olsa öksürük başlamışsa soğuk algınlığının varlığından söz etmek mümkün değildir. Öksürüğe ek olarak bebeğinizde ateş de olabilir. Bebeğin ateşini çok iyi takip etmek gerekir. Bünyesi henüz zayıf olduğu için yüksek ateş bebekte kalıcı zararlar bırakabilir.

Bebekte sinirlilik hali yoğundur. Herzamanki hareketlerinin dışında mızmız, huysuz ve huzursuzsa bu olumsuzluklar soğuk algınlığından kaynaklı olabilir.

Uykuya geçişte sorunlar yaşanıyorsa, bebek uyumak istemiyor, uyuduğunda deliksiz uyuyamıyorsa soğuk algınlığından kaynaklı olabilir.

Bebek emmeyi reddediyorsa bunu da belirti olarak kabul edebilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞINI GEÇİRMENİN YOLLARI:

Soğuk algınlığı çok ciddi bir hastalık olmamakla birlikte erken önlem alınması oldukça önemlidir. Soğuk algınlığı belirtisi taşıyan bebeğinize bol sıvı vermeye çalışın. Bebeğiniz henüz küçükse ve sadece anne sütü alıyorsa sık sık emzirmeye çalışın. Eğer su içiyorsa bol bol su içirin.

Bebeğin ateşini sık sık kontrol etmelisiniz. Ateşte hızlı yükselişler olabilir. Bu oldukça tehlikelidir.

Bebeğinizi ince giydirmeye çalışın.

Hastalık döneminde bebeğiniz yemek yemek istemez. Bu nedenle kilo kaybetmemesi için sevdiği şeylerle beslemeye çalışın. Anne sütü alıyorsa şanslısınız. Hastalık evresini anne sütü sayesinde daha hızlı atlatacaktır.

Soğuk algınlığı burun tıkanıklığına neden olur ve bebek rahat nefes alamaz. Bu nedenle bebeğin bulunduğu ortamı olabildiğince nemli tutmaya çalışın. Soğuk su buharı odanın nemini dengede tutmak için ideal bir uygulamadır.

Bebeğinizin içinde bulunduğu ay uygunsa bebeğinize ıhlamur vererek boğazını yumuşatabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.