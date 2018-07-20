Bebeklerde reflü neden olur?

Bebekler doğduğu ilk andan itibaren çevreye ayak uydurmaya çalışır. Ancak bedensel yetersizlikleri nedeniyle bu durumu ilk aylarda gerçekleştirmeleri mümkün değildir.

Gaz sancısı gibi, reflü gibi, uykusuzluk gibi bazı sorunlarla boğuşarak gelişim gösterirler. Yetişkinlerde reflü görülmesinin nedeni mide kapakçığının tam kapanmaması sonucu mide asidinin yukarı kaçmasıyken bebeklerde reflü görülmesinin temel nedeni ise sindirim borusunun yeterli düzeyde çalışmamasıdır.

Bunun nedeni ise bebeğin henüz tam gelişim gösterememesidir. Zaten bebek reflüsünün zamanla doğru orantılı olarak ortadan kalkmasının nedeni de budur.

BEBEK REFLÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sık sık kusma ( özellikle kusmanın beslenme arkası olması ) bebeğinizde reflü olduğunun bir göstergesi olabilir.

Bebeğinizin yemeye karşı isteksiz olması da bir gösterge olarak kabul edilebilir. Çünkü beslenme arkası yaşanan rahatsızlık bebeği huzursuz eder ve yemek istemeyebilir. Bebeğiniz bazen zor yerken bazen kesinlikle yemeyi reddeder.

Bebeğinizi takip ettiğinizde yutkunma ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa bu durum da bebek reflüsünün işareti olabilir.

Ağızda oluşan acı tat bu durum başka bir göstergesidir. Ancak çoğu bebek konuşuyor olsa bile bu durumu ifade etmede yetersiz kalır.

Bebek reflüsünün tedavisi konusunda esnek davranmak önemlidir. Bazı küçük önlemlerle bu durumu hafifletmeye çalışın. Örneğin bebeğinizi az az ama sık besleyin, besledikten hemen sonra yatırmayın, yatağının baş kısmını hafifçe yükseltin.

Bu önlemlerle bebeğinizin reflüsü hafifliyorsa herhangi bir müdahaleye gerek yoktur, zamana bırakmak en iyisidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.