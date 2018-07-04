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Bebeklerde pişik neden olur?

Bebekler genellikle doğduklarından 2 ila 4 yaş aralığına kadar tuvalet alışkanlıklarını kazanmadan önce mutlaka bir dönem pişik problemine yakalanırlar.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:01
Bebeklerde pişik neden olur?

Pişiğin oluşma sebeplerinden biri havasızlık ve polyester yüzeylerdir. Bebeğimiz için kullandığımız bezlerin hammadelerine mutlaka dikkat etmeli, pamuklu bezlerden almalı ve hava alma özelliğine sahip olanları tercih etmeliyiz.

Bebeğimizin belini ve bacak çevresini çok sıkan hatta tam oturan boyuttaki bezlerden de mutlaka uzak durmalıyız; çünkü dokusu ne kadar yumuşak olursa olsun tenle sürekli baskı hâlinde temas eden bir doku bebeği her hâlukarda pişik yapar.

Bebeğimizin hazır bebek bezlerinin yapımında kullanılan maddelerden herhangi birine alerjisi varsa ya da alerjik madde bulunmadığı hâlde pişik sürekli devam ediyorsa saf pamuklu tülbentleri bebek bezi olarak kullanmalıyız. Hassas tenler için kullanılan bu yöntemle bebekler çoğunlukla pişikten kurtulurlar. 

Havasız ve pamuklu olmayan bebek bezlerinin yanı sıra sık değiştirilmeyen bebek bezleri de pişiğe sebep olur. Bebeğimizin altı sürekli temiz kalmalıdır. Bebeğimizin altını değiştirirken temizleme amaçlı kullandığımız ıslak mendillere de dikkat etmeliyiz. Alkollü mendiller pişiğe yol açar. Bu mendillerin mutlaka alkolsüz, asitsiz olanlarını tercih etmeliyiz.

Çok sıcak suyla yıkanan bebeklerde de pişik görülebilir. Bebeğimizi üşütmeyecek derecede ılık suyla yıkamalıyız. Bu önleme yollarına dikkat ederek huzurlu ve sağlıklı bebekler büyütebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:01
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