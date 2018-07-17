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Bebeklerde orta kulak iltihabı neden olur?

Orta kulak iltihabı bebeklerin yaşadığı rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bebekler üzerinde çeşitli belirtiler meydana getiren orta kulak iltihabının görülmesine neden olan çeşitli sebepler bulunmaktadır.

17 Temmuz 2018 Salı 16:16
Bebeklerde orta kulak iltihabı neden olur?

Orta kulak iltihabı bebeklerin yaşadığı rahatsızlıklardan bir tanesidir. Genelde kış ayları içerisinde kendisini gösteren orta kulak iltihabı genetik olarak gerçekleşebileceği gibi yaşanan grip gibi soğuk algınlığı problemlerinin devamında da gözlenmektedir.

Bebekler üzerinde çeşitli belirtiler meydana getiren orta kulak iltihabının görülmesine neden olan çeşitli sebepler bulunmaktadır.

BEBEKLERDE ORTA KULAK İLTİHABININ GÖRÜLME NEDENLERİ:

Bebeklerde orta kulak iltihabına çeşitli bakteri ya da virüslerin oluşturduğu enfeksiyonlar neden olur. Ayrıca alerjik problemlerin sonucu olarak da bebeklerde orta kulak iltihabı gözlenmektedir.

Bebeklerin sırt üstü yatar pozisyonda yemek yedirilmesi de orta kulak iltihabına yol açmaktadır. Bu yüzden bebeklerin beslenmesinin dik bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.

Ayrıca grip, nezle gibi üst solunum yollarını etkileyen rahatsızlıkların devamı olarak bebeklerde orta kulak iltihabı meydana gelmektedir.

Sigara dumanı sonucunda da orta kulak iltihabı görülmektedir. Bu nedenle bebeklerin sigara içilen yerlerde durmaması ya da bebek odalarında sigara içilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sadece sigara dumanı değil, bebekler kirli bir havanın hakim olduğu yerlerden de uzak tutulmalıdır.

Dünyaya yeni gelen bebeklerin en az 6 ay kadar anne sütü ile beslenmeleri gerekmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde anne sütünden erken kesilen bebeklerde orta kulak iltihabının görülme riskinin dah fazla olduğu saptanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:16
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