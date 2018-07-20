Bebeklerde kulak enfeksiyonuna neler iyi gelir?

Bebeklerdeki kulak enfeksiyonu ve buna bağlı oluşan kulak ağrılarına zeytinyağı çok iyi gelmektedir. Bazı kulak enfeksiyonları kulak kirinin mantar ya da bakteri üretmesinden oluşur.

Bir miktar zeytinyağını biraz ısıtın ve bir ya da iki damlasını bebeğinizin kulağına damlatın. Zeytinyağı sayesinde kulak kiri yumuşayacaktır. Bu aşamadan sonra yumuşamış olan kulak kirini kulak temizleme çubuğuyla alabilirsiniz.

Fesleğen, vücudunuzun iltihapla mücadale etmesine yardım eden bir yardımcı kuvvettir. Fesleğeni bebeğinizin kulağının dış bölgesine sürün. Bu sayede fesleğen hem şişliği hem de ağrıyı alır.

Kulak enfeksiyonlarında soğanın iyileştirici özelliği vardır. Küçük boy bir soğanı doğrayıp biraz ısıttıktan sonra soğanın suyunu çıkarmanız gerekiyor. Çıkardığınız soğan suyundan sadece birkaç damla enfeksiyon olan kulağa damlatın. Az sonra kulağı aşağı eğerek soğan suyunun akmasını sağlayın.

Sarımsak, bilinen en doğal antibiyotiktir. Aynı zamanda antiviral ve iltihap önleyicidir. Kulak enfeksiyonunda kullanacağınız iki diş sarımsağı iki çay kaşığı hardal yağı ile karıştırın.

Bunun için önce yağı bir miktar ısıtın daha sonra da sarımsağı içine ekleyin. Bir diş sarımsağı yağın içinden alarak enfeksiyonlu kulağın içine yağ damlayana kadar sıkın. Sarımsaktan bir iki damla yağ süzülmesini sağlayın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.