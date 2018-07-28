Bebeklerde kulak akıntısı neden olur?

Daha büyük çocuklarda veya yetişkinlerde işitme kaybının görüldüğü, sürekli ve aynı zamanda tekrar eden kulak akıntıları, büyük zar deliklerinin de oluştuğu müzmin orta kulak iltihaplarının bir işaretidir.

Bebeklerde ise bu durum biraz daha farklıdır. Bebeklerde görülen kulak akıntısının en sık karşılaştığımız nedeni kulak pisliğinin dışarı akmasıdır. Bebeklerde bu pislik daha sıvı ve akışkan olduğu için kulak akıntısı sık aralıklarla gerçekleşir.

Bebeklerdeki kulak akıntısının bir başka nedeni ise kulağın daha önce kulak çubuğuyla temizlenmesidir. Bebeğin kulağını kulak temizleme çubuklarıyla temizlemek yerine sadece kulak deliğinin etrafını yumuşak bir bezle ya da peçeteyle ve bastırmadan temizlemek tavsiye edilmektedir.

Akıntının başka bir nedeni de bebeklerin kulaklarında bir enfeksiyon oluşmasıdır. Oluşan enfeksiyon, kulağın iç kısmında iltihap yapmakta, bu iltihap da sıvı olarak kulaktan dışarıya akmaktadır.

Bazı durumlarda kulak iltihabı farkettirmeden ilerler. Bu nedenle arkası bırakılmamalı, düzenli olarak takibi yapılmalıdır.

Nadir de olsa kulak akıntısı kanamalı olabilir. Kulak çubuğuyla derinden temizleme ya da uçak yolculuğu kulakta kanamalı akıntıya neden olabilir.

Ani basınç değişiklikleri kulağın dengelerini bozmakta ve kulak akıntılarına neden olabilmektedir.

Kulak kanalında var olan egzamalar da kulak akıntılarına neden olan başka bir etmendir.

Yine kulağın farklı nedenlerle tahriş olması kulağın sıvı akıtmasına neden olmaktadır.

Nedeni her ne olursa olsun mutlaka bir uzmana başvurulması, daha sonra büyümesi olası küçük sorunları çözmeye yardımcı olacaktır. Doktora gitmeden önce ;

Kulak akıntısı ne zaman başladı?

Ne kadar zamandır ve ne yoğunlukta devam ediyor?

Akıntı sürekli mi oluyor?

Bu sorunların cevabını önceden hazırlamalısınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.