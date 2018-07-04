Bebeklerde kolikliğin sebepleri

BEBEKLER NEDEN GAZ SANCISI ÇEKER?

Bebeklerin dünyaya tam olarak gelişmemiş bir mide-bağırsak sistemi ile gelmesi gaz sancılarının ana nedeni olarak bilinir.

Gaz sancıları genelde bebekler 2-3 haftalıkken başlar, 4-6. haftalarda daha da sıklaşır ve 3. aydan sonra yavaş yavaş azalır.

Hafif ya da şiddetli karın ağrısıyla ağlayan bebeğinizin ağlama esnasında daha fazla hava yutması, sancısının şiddetini arttırır.

Doğum esnasında yaşanan birtakım zorluklar da bebeğinizin gaz sancısı yaşamasına neden olabilir.

Sizin yaşadığınız olumsuz duygular bebeğinizin gaz problemini tetikleyebilir.

Endişelenmeyin, gaz sancısı bebeğinize zarar vermez ancak verdiği fiziksel ağrı nedeniyle onu rahatsız ve huzursuz eder.

Eğer emzirdiğinizde bebeğiniz hala ağlıyorsa gazı olduğu için ağlıyor olabilir.

Bebekler ilk aylarda sık ağladıkları için ne için ağladığını anlamak biraz zor olabilir. Siz aç olduğu için ağlıyor sanabilirsiniz ama belki de gaz sancısından dolayı ağlıyordur.

BEBEKLERİN GAZ SANCISI ÇEKTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Bebeğiniz ayaklarını karnına doğru çekerek ağlıyorsa,

Emmek istediği halde kısa bir süre sonra huzursuz olup emmeyi bırakıyorsa,

Emdikten sonra sakinleşmiyorsa,

Karnı sert ve şiş görünüyorsa gaz sancısı yaşıyor olabilir.

GAZ SANCISININ ARTMA NEDENLERİ NELERDİR?

Ek gıdaya erken başlanması,

Düzensiz beslenme

Yetersiz ya da aşırı sıvı tüketimi,

Şekerli su verilmesi,

Nişastalı gıdalarla çok erken aylarda tanışma,

Bebeğinize beslenme yoluyla temas eden iyice temizlenmemiş ürünler (şişe, kaşık, vb),

Altının uzun süre ıslak kalması,

Bulunduğu ortamın aşırı sıcak veya soğuk olması,

Bebeğin kundaklanması veya uzun süre aynı konumda yatırılması,

BEBEĞİN GAZ SANCISI ÇEKMESİ ENGELLENEBİNİR Mİ?

Bebeğinizin sindirimi için en uygun besin anne sütüdür. Mümkün olduğunca anne sütü ile besleyin.

Emzirme aralığınız en az 2 saat olsun ki ilk emdiği sütü bebeğiniz sindirebilsin ve gaz yapmasın.

Bebeğinizin karnını sıkan ve baskı yapan kıyafetler giydirmeyin.

Bebeğinizin yatış pozisyonunu ara sıra değiştirin.

Emzirme sonrası direkt yatırmayın. Her beslenme sonrası mutlaka gazını çıkarın.

Sakin olduğu ve gaz sancısı çekmediği bir sırada karnına masaj yapın.

GAZ YAPAN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Kendiniz için doktorunuza danışarak rezene çayı kullanabilirsiniz.

Emzirme döneminde siz de yediklerinize dikkat edin. Acılı ve baharatlı yiyecekleri yemek listenizden çıkarın. Ayrıca gaz yapan lahana, karnabahar, brokoli, kuru baklagiller gibi gıdalardan uzak durun.

GAZ SANCISI ÇEKEN BEBEK NASILS AKİNLEŞİR?

Bebeğinizi sakinleştirmek için önce sizin sakin olmanız gerekir.

Bebeğinizin kendini güvende hissetmesi ve sizin sıcaklığınızı hissetmesi acısını hafifletecektir.

Ona sarılarak karnınızın üstüne yatırabilirsiniz ve ninni söyleyebilirsiniz.

Kucağınızda sallayabilirsiniz.

Bebek arabasında ileri geri hareket ettirebilirsiniz.

Karnına ılık havlu koyabilirsiniz.