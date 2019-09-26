0553 313 94 23

Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?

Bebeklerde sık sık karşılaşılan göz kayması problemi, kısa süre içerisinde müdahale edildiğinde çözüme kavuşabilir. Peki ama bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır? Bebeklerde göz kayması ne zamana kadar normaldir? İşte detaylar...

26 Eylül 2019 Perşembe 07:32
Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?

Bebeklerde sık sık karşılaşılan göz kayması problemi, kısa süre içerisinde müdahale edildiğinde çözüme kavuşabilir. Peki ama bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır? Bebeklerde göz kayması ne zamana kadar normaldir? İşte detaylar...

Yenidoğan bebeğinin gözlerinde şaşmalar olabilir. Ancak bebeğin birkaç hafta içinde gözlerini birlikte hareket ettirmeyi öğrenir ve bu şaşmalar birkaç ay içerisinde kaybolur.

Göz kayması gözlerin aynı hizada sıralanamaması, gözlerin farklı yönlere bakması ile anlaşılır. Göz kayması yaşayan bebekler bir nesneye odaklanamaz. Ancak bebeklerde görülen göz kaymalarının bir kısmı yalancı şaşılık da olabilir. Göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği nedeniyle bebeğinin gözü sanki kayıyormuş gibi gelebilir. Bu nedenle uzman görüşü almakta fayda vardır.

Bebeklerde göz kayması her 100 çocuğun 4’ünde görülür. Bu peoblem tedavi edilmediği takdirde çocukların her iki gözünü aynı anda kullanabilme yetenekleri gelişmez. Bu durum da göz tembelliğine neden olabilir.

Göz kaymasının olası nedenleri

  • Apert sendromu
  • Ateşli hastalıklar
  • Gül lekeleri
  • Bebeklik körlüğü
  • Beyin felci
  • Beyinde su toplaması
  • Doğumsal kızamıkçık
  • Down sendromu
  • Göz kası anormallikleri
  • Göz kusurlar
  • Miyop, hipermetrop, astigmat
  • Katarakt
  • Kazalar ve yaralanmalar
  • Kafa travmaları
  • Noonan sendromu
  • Retine kanseri
  • Travmatik beyin yaralanması
  • Trizomi 18

Eğer göz kayması tedavi edilmezse beyin iki görüntüyü aynı anda alacağından dolayı zamanla zayıf gelen görüntü beyin tarafından bastırılacaktır. Bunun sonucunda ise göz tembelliği ya da kalıcı görme kaybı yaşanacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 07:32
  1. Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?
  2. bebeklerde göz kayması ne zamana kadar normal
  3. bebeklerde göz kayması ne zamana kadar sürer
  4. bebeklerde göz kayması egzersizleri
  5. dışa doğru göz kayması tedavisi
  6. göz kayması gözlükle düzelir mi
  7. göz kayması testi
  8. göz kaymasına ne iyi gelir
  9. yetişkinlerde göz kayması
  10. göz kaymasını engellemek
  11. Göz kayması neden olur nedir?
  12. Şaşılık neden olur?
  13. Şaşılık ne demek?
  14. Göz tembelliği ne demek?
  15. göz kayması ameliyatı
  16. şaşılık ameliyatı sonrası tekrar kayma
  17. bebeklerde gözün yukarı kayması
  18. göz kayması ameliyatı kaç yaşında olur
  19. göz kayması çeşitleri
  20. şaşılık nedir
  21. göz kayması nedir
  22. göz kayması nasıl oluşur
  23. göz kayması için ne yapılır
  24. sağlık
  25. kadın aile

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden son dakika sağanak..
    2. Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül..
    3. Başkan Erdoğan Türkiye’ye hareket etti!
    4. Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?
    5. Hayatı tehlikede! İspanya'ya çağrı
    6. İşte Türkiye’nin güvenli bölge planı!
    7. 'Yavuz' Taşucu Limanı açıklarında..
    8. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
    9. Gantz Netanyahu'nun hükümetine..
    10. Bakan Albayrak: Küresel zorluklara..
    11. Müslümanlara ait kuruluşları kapatma..
    12. ABD Başkanı Trump, Ukrayna iddialarını..
    13. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu İİT üyeleriyle..
    14. Başkan Erdoğan ABD'de yatırımcılara..
    15. Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem..
    16. Ozan Neşet Ertaş'ıntürküleri..
    17. 'Yapay zeka insanı robotlaştıran iş..
    18. 26.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Sami Yusuf, Azerbaycan'da söyledi!..
    20. Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı:..
    21. Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicili..
    22. Hamburger ekmeği nasıl pişirilir? Ev..
    23. İşte IMF'nin yeni başkanı
    24. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi..
    25. Türkiye'den Mısır'a sert tepki: Darbe..
    26. Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
    27. Hükümeti kurma görevi teröristbaşı..
    28. Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın..
    29. AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl..
    30. MHP'ye terör saldırısı!
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu Musa Arat'tan FETÖ açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu Musa Arat'tan FETÖ açıklaması
    IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı!
    IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    CHP kontenjanlı RTÜK üyesi sapkınlığı savundu! "Türk aile yapısına uygun değil" dedi, yayınlanmasını istedi
    CHP kontenjanlı RTÜK üyesi sapkınlığı savundu! "Türk aile yapısına uygun değil" dedi, yayınlanmasını istedi