Bebeklerde sık sık karşılaşılan göz kayması problemi, kısa süre içerisinde müdahale edildiğinde çözüme kavuşabilir. Peki ama bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır? Bebeklerde göz kayması ne zamana kadar normaldir? İşte detaylar...

Yenidoğan bebeğinin gözlerinde şaşmalar olabilir. Ancak bebeğin birkaç hafta içinde gözlerini birlikte hareket ettirmeyi öğrenir ve bu şaşmalar birkaç ay içerisinde kaybolur.

Göz kayması gözlerin aynı hizada sıralanamaması, gözlerin farklı yönlere bakması ile anlaşılır. Göz kayması yaşayan bebekler bir nesneye odaklanamaz. Ancak bebeklerde görülen göz kaymalarının bir kısmı yalancı şaşılık da olabilir. Göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği nedeniyle bebeğinin gözü sanki kayıyormuş gibi gelebilir. Bu nedenle uzman görüşü almakta fayda vardır.

Bebeklerde göz kayması her 100 çocuğun 4’ünde görülür. Bu peoblem tedavi edilmediği takdirde çocukların her iki gözünü aynı anda kullanabilme yetenekleri gelişmez. Bu durum da göz tembelliğine neden olabilir.

Göz kaymasının olası nedenleri

Apert sendromu

Ateşli hastalıklar

Gül lekeleri

Bebeklik körlüğü

Beyin felci

Beyinde su toplaması

Doğumsal kızamıkçık

Down sendromu

Göz kası anormallikleri

Göz kusurlar

Miyop, hipermetrop, astigmat

Katarakt

Kazalar ve yaralanmalar

Kafa travmaları

Noonan sendromu

Retine kanseri

Travmatik beyin yaralanması

Trizomi 18

Eğer göz kayması tedavi edilmezse beyin iki görüntüyü aynı anda alacağından dolayı zamanla zayıf gelen görüntü beyin tarafından bastırılacaktır. Bunun sonucunda ise göz tembelliği ya da kalıcı görme kaybı yaşanacaktır.