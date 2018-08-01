Bebeklerde görülen cilt problemleri nelerdir?

Bebek cildi yetişkinlere göre daha ince ve kurudur. Bu incelikten dolayı savunmasızdır.Kullanılan şampuanlar, sabunlar , deterjanlar derinin inceliği nedeniyle daha kolay emilir.

Bu yüzden seçilecek temizlik maddesinin bebekler için olmasına dikkat edilmeli özel olarak seçilmelidir. Ayrıca bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediğinden ciltte oluşabilecek bir problem enfeksiyona neden olabilir.

Bebekle ilgilenen kişinin özellikle el temizliğine dikkat etmesi, sık sık yıkaması gerekir. Öncelikle bebeklerde oluşan ve geçici olan cilt sorunlarına bakalım.

Doğumdan sonra bebeğin cildinde oluşan soyulmalar geçicidir. Birkaç hafta içinde ortadan kaybolur. Cildi nemli tutmak, tahriş etmeden banyo yapmak gerekir. Ciltlerinin kuru olduğunu söylemiştik.

Bu kuruluk, derideki yağ üretiminin zamanla artmasıyla geçecektir. Fakat bu sırada bebeğin giysilerine dikkat etmek, özel deterjanlarla yıkamak, giysinin %100 pamuk olmasına özen göstermek gerekir.

Kalın giydirildiği zamanda ise yetişkinlere göre çok daha kısa sürede ciltlerinde isilikler çıkar. Bunun için de sık duş aldırmak ve bebeği daha serin bir ortamda bulundurmak gerekir.

Bebeklerde en çok rastlanan cilt problemlerinden biri ise pişiktir. Pişikten korunmak için bu bölgenin idrar ve dışkıyla temasını en aza indirmek, sık sık bez değiştirmek gerekir. Aksi takdirde bu bölgede mantar oluşumu görülebilir. Özellikle yaz günlerinde bu önlemler iki katına çıkarılmalıdır. Çünkü terin de etkisiyle daha çabuk pişik oluşur.

Geçici cilt sorunlarının dışında mutlaka tedaviye ihtiyaç duyulan sorunlar da vardır. Şimdi de bunlardan en çok karşılaşılanlara bakalım. Bunların ilki mantarlardan kaynaklanan pişiktir. Normal pişikten farklı olduğu için kremlerin işe yaramadığı görülür.

Bölgede kabarcıklar ve çatlaklar artmaya başlar. Bununla birlikte enfeksiyon kapma riski de artar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir.

Tedavi gerektiren diğer bir durum ise özellikle üçüncü aydan sonra karşılaşabileceğiniz egzamadır. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte kalıtımsal olabilir. Alerjiktir ve genelde yanaklardan başlar.

Egzama görülen bölgeler daha fazla hassas olur ve dokunduğunuzda bebekte ağrı hissi yaratır.Bebekken egzama görülen bireylerde sonraki dönemlerde alerjik nezle görülebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.