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Bebeklerde dudak bağı sorunu nedir?

Bebeklerde dudak bağı sorunu nadiren ortaya çıkan bir problemdir. Genellikle emme problemleriyle ortaya çıkan bebeklerde dudak bağı sorunu ciddi sağlık sorunlarına yol açmasa da estetik görünüm sebebiyle rahatsızlık vermektedir.

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:45
Bebeklerde dudak bağı sorunu nedir?

Çocuğun sınırlı ya da sıkı bir bağ dokusuna sahip olması, yaşamını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dil ve dudak bağları, bebeklerde emme, çocuklarda ise yeme ve konuşma bozukluklarına yol açabiliyor. Ağız sağlığının dışında, dişler arasında boşluk oluşmasına neden olan bu bağ dokuları, çocuğun ileriki yaşlarında estetik kaygısı yaşamasına zemin hazırlayabiliyor.

BEBEKLERDE DUDAK BAĞI NASIL FARK EDİLİR?

Çocuk, konuşma bozukluğu yaşıyorsa, şeker ya da dondurma yerken dilini ağzından çıkaramıyorsa dil ve dudak bağı problemlerinden şüphelenilebilir. Ayrıca bebeklerde de meme ucunu kavrayamama veya emmede zorlanma görülmesi hali de dikkat gerektirebilir. Bu tür durumlarda, bağ dokusunun bulunduğu düşünülen dil ya da dudak parmak yardımıyla yavaşça kaldırılıp incelenmelidir. Birçok soruna sebep olabilen dudak bağları, yer aldığı kısımdan muhakkak çıkarılmalıdır. Bilhassa üst ve alt dişlerin arasında konumlanan dudak bağları, bulundukları bölgeden uzaklaştırılmalı, ardından ise ortodontik diş teli tedavisi uygulanmalıdır. Dudak bağları alınmayan kişilerde diş teli uygulamaları yapılsa dahi istenilen sonuç elde edilemez ve dişler arasında birleşme sağlanamaz.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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