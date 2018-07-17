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Bebeklerde dil gelişimi nasıl gerçekleşir?

Bebekler doğduktan sonra anne ve baba ile iletişime geçmek ister. Fakat dil gelişimi henüz çok erken olduğundan bunu en kolay şekilde ağlayarak belli ederler.

17 Temmuz 2018 Salı 16:46
Bebeklerde dil gelişimi nasıl gerçekleşir?

Bebekler konuşma becerisi edinmeden önce el kol hareketleriyle bunun sinyalini verirler. Herhangi birşeyi almak istediklerinde ona uzanarak veya biri giderken arkasından el sallayarak ''bay bay'' gibi hareketler gelişimin açıkça belirtilerindendir. Gelişim ne kadar uzun sürerse bebeklerde sinirlilik gözlemi okadar belirginleşir.

Dil ile zeka arasında bir ilişki söz konusudur. Bu 2 yaşından sonra kendini belli eder. Erken konuşmaya başlayan çocukların genellikle zekaları normal veya normalin üstünde olarak ifadelendirilir. Genel olarak bebeklerde dil gelişimi konuşma öncesi ve konuşma dönemi olarak iki kategoride gerçekleşir.

KONUŞMA ÖNCESİ DÖNEM

Yeni doğmuş bebeklerde çıkan sesler anlamsız ve rastgele çıkar. 6.haftadan sonra çıkarılan sesler biraz anlam yüklenerek çıkarılan seslerdir. Uykusuzluk veya açlıktan kaynaklanan ağlamalardır.

2 ve 3 aylık dönemlerde damak sesleri ve gırtlaktan gelen sesler bir anlam ifade eder. (Sesleri, harfleri uzatmaları '' aaa'' uuu'' gibi) Bu dönemde sesler hala reflekstir.

​3-6 ay arası sesler memnuniyet sesleri çıkartmaya başlarlar. Bu dönemde ses tekrarları gerçeklestirilir. ''ba-ba'' ''ma-ma'' gibi. Kendi kendi ile konuşmaya başlar. ​

6-9 ay arası dönemdeki seslerde ritim tutma özelliği görülür.

KONUŞMA DÖNEMİ:

9-12 ay arası dönemde çocuklar taklit sesleri bilinçli bir şekilde yaparlar. Sözcüklerin anlamlarını araştırmaya başlarlar ve dili öğrenmeye hazırdırlar.

12-18 ay arası gerçek konuşmaya geçmek bu dönemin özelliğidir. Sözcükleri hareket yoluyla öğrenir. (''baş baş '' gibi)

18-24 ay arasında sözcükler birleştirilmeye başlar.

2-3 yaş arasında cümleler yavaş yavaş kurulmaya başlar. Ali top at gibi basit cümleler kurulur.

3-6 yaş arasında tüm kurallara uygun bir şekilde dil gelişiminin ilerlediği görülür, gramer kurallarına uygun bir şekilde konuşma gerçekleştirilmeye çalışılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:46
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