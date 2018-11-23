Bebeklerde deri kalınlaşması

Bu sorun avuç içi ve ayak tabanlarında oluyor. Genellikle ırsi bir rahatsızlık. “Palmoplantar keratoderma”, deri kalınlaşması anlamına gelir. Sadece miniklerde değil herhangi bir yaşta ortaya çıkabiliyor.

Bebeklerin ayakları yumuşak ve esnektir, bunun için ayağa gelişi güzel anormal bir baskı uygulanırsa ayakta biçim bozukluklarına yol açabilir.

Bebeğinizi sıkı sarmayın, tekme atıp hareket etmesine izin verin. Bu hareketler ayağı ve bacakları yürüyüşe hazırlar. Bebeğinizi uzun müddet karnının üstüne yatırmayın. Bu pozisyon, ayaklarını ve bacaklarını yoracaktır.