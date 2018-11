Bebeklerde burun sorunu

Eğer belirgin burun tıkanıklığı yapıyor ise çocukta horlama sık hastalanma gibi belirgin şikayetlere yol açıyor ise erken yaşlarda da ameliyatla düzeltilmesi tavsiye ediliyor.

Son dönemde kabul edilmiş bir gerçek eskiden kesinlikle ergenliğe kadar işte kızlarda on altı erkeklerde on yedi on sekiz yaşına kadar buruna dokunmak yasaktı. O çocuk tam burundan nefes alması gereken büyümesi için gelişmesi için oksijene ihtiyaç duyduğu çocukluk döneminde burnu eğride tıkalı olduğu için on yedi, on sekiz yaşına kadar zorla bekletiliyordu.

Artık bundan vazgeçildi. Çünkü ne yaparsanız yapın dokunmasanız bile çocuklukta darbe ile zarar görmüş bir burun ergenliğe doğru zaten eğriliyor. Yaklaşık yedinci sekizinci yaşlardan itibaren eğer burunda belirgin kayma var ise, içerisi tamamen sıkışık ise başka hiçbir seçenek yok ise uygun kurallara dikkat edilerek. Çocuktaki büyüme noktalarını fazla kurcalamadan erken yaşta düzeltilmesini öneriyoruz.

Ameliyat gündeme geldiğinde teknik olarak eğer basit bir eğrilikse burun içinde sınırlıysa burun dışında bir kayma yok ise onu burun içerisindeki büyüme noktalarını çok kurcalamadan onlardan uzak durarak sınırlı bir ameliyatla toparlamaya çalışılıyor.

Eğer bu eğrilik çok fazlaysa burnun belirgin şekilde dış görüntüsünü etkilediyse erişkinden hiç farkı olmayan burnun en temelden yukarıya doğru yeniden inşa edildiği açık teknik ünoplastiği çocuğun hem görüntüsünü hem nefes almasını toparlaması lazım.