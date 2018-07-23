Bebeklerde bıngıldak kapanması neden olur?

Bıngıldaklar özellikle doğumda kafatasına esneklik sağlayarak, rahimden geçiş esnasında kafatasının küçülmesine ve doğumun daha rahat bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlarlar.

Doğumdan sonra bıngıldakların kısa süre içerisinde kapanmaya başlamasıyla kafatasının esnekliği azalır. Ancak özellikle ön tarafta kalan bıngıldak beyin gelişimi için gereklidir ve bu bıngıldağın kapanması sağlıklı bir beyin gelişimi için çok daha uzun sürer.

Özellikle ilk 2 yılda çok hızlı bir şekilde büyüyen beynin bu büyüme hızına kafatası yetişemez ve bu durumda kafatası kemikleri arasındaki birleşme yerleri ve bıngıldak kafatasının büyümesine olanak sağlar.

Ortalama 6. aydan itibaren kapanmaya başlayan ön bıngıldak, bebek 18 aylık olduğunda genellikle tamamen kapanmış olur. Bu süreler bebeğin gelişimine göre değişiklik gösterebilirken, bıngıldağın 4. aydan önce tamamen kapanması beyin gelişimini ve büyümesini olumsuz etkiler. Bu sebeple bebeğin kontrollerinde bıngıldak doktor tarafından sürekli olarak kontrol edilir.

BINGILDAK NEDEN KAPANIR?

Bıngıldak kapanması, beynin hızlı büyüme döneminin sona ermesi ile meydana gelir. Ortalama olarak 2 yaştan itibaren beyin gelişimi ile kafatası kemiklerinin gelişimi paralellik göstereceğinden dolayı artık bıngıldaklara ihtiyaç yoktur.

Bu sebeple 6. aydan itibaren kafatasında kalan tek bıngıldak olan ön bıngıldak da kafatası kemiklerinin büyümesi ile bebek 18 aylık olana kadar yavaş yavaş kapanır. Yani bıngıldakların kapanması, bıngıldağın etrafındaki kemik dokusunun büyüyerek bu boşluğu kaplaması sayesinde olur.

Bıngıldakların çok geç kapanması ise bebeğin kemik gelişiminde bir sorun olduğunun habercisi olabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.