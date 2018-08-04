Bebeklerde besin alerjisi belirtileri nelerdir?

Gıda alerjisi bebek ve çocuklarda daha fazla görülmektedir. Yukarıda belirtilen besinlerin dışında balık ve fıstık, fındık vs. gibi besinler de bebek ve çocuklarda besin alerjisine yol açabilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre her 20 bebekten biri besin alerjisi rahatsızlığına yakalanabilmektedir. Besin alerjisi sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlar, 6-12 ay içerisinde belirtilerini göstermeye başlar.

Besin alerjisi sonucunda bebeklerin derisinde kuruma ve hassasiyet oluşur ve bu duruma egzema denir. Bebeklerin anne sütüyle beslenme egzama görülme riskini azaltmaktadır.

Bebeklerin besin alerjisine yol açabilecek yiyecekleri tüketmesi sonucunda gıda alerjisi belirtileri kendisini gösterir. Bu gıdaların alınmasının ardından bebeklerin ağız çevresinde ürtiker, kızarıklık ve kabarma gibi durumlar görülür.

Çocuklarda ise ağızda yanma hissi ve yenilen besini tükürme ihtiyacı ortaya çıkar. Besin alerjisinin bir diğer belirtisi ise gözlerde ve burunda sulanma ile gözde şişmedir.

Bebeklerde besin alerjisi belirtilerinin bir diğeri kusmadır. Bebekler, alerjisi oldukları besini tükettiklerinde kısa bir süre sonra kusar. Bu nedenle bebeklerin yedikleri yiyecekler ve ne zaman kustukları dikkatli bir şekilde gözlemlenmelidir.

Alerjik reaksiyonların daha da ciddi olanlarında bebeklerde nefes almada zorluk, dokusal şişkinlik ve astım krizleri görülebilir. Ciddi besin alerjisine neden olan gıdalar; balık, süt, yumurta, yerfıstığı, ve fındıktır.

Bebeklerde besin alerjisinin görülmesi için sadece bebeğin o besini yemesi gerekmez. Besin alerjisine neden olabilecek gıdaların anne tarafından tüketilmesi ve anne sütünün bebeğe verilmesi, bu tip alerjilerin görülmesine neden olur.

Gıda alerjisinden korunmanın tek yöntemi, alerjiye neden olan besinden annenin ve bebeğin uzak durmasıdır. Bu besinlerin bebeğe hiçbir öğünde verilmemesi gerekmektedir. Besin alerjisine neden olan gıdalar genelde bellidir.

Bu nedenle sadece bu besinlere karşı önlem almak yeterlidir. Bebeğin bir besine karşı alerji göstermesi diğer besinlere de aynı şekilde tepki göstereceği anlamına gelmemektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.