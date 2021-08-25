Bebekler uyurken neden gülümser?

Bright Side'nin haberine göre bebeklerin uyurken gülmeleri anne karnında başlar. Sesler, kokular ve tatlar gibi hoş anılar da bir bebekte gülümsemeyi tetikleyebilir.

Anne karnındayken gülmeye başlıyorlar

Bebeğinizi ultrasonda gülümserken görecek kadar şanslıysanız, olmayan şeyleri hayal ettiğinizi düşünmeyin. 4D ultrason kullanan 500'den fazla hamile kadını inceleyen bir araştırma, 31 fetüsün gerçekten gülümsediğini ortaya çıkardı. Hepsi ortalama 3,21 saniye süreyle gülümsedi. Bu şekilde bilim adamları, bebekler daha anne karnındayken ve doğumlarından çok önce bile spontane gülümsemelerin oluştuğunu belirledi.

Şimdi, doğumdan önce anne rahmindeki bebeklere göz atmamıza izin veren yeni teknolojilerin geliştirilmesi sayesinde, fetüslerin de hamile kaldıktan 18 hafta sonra esnediklerini keşfetmek mümkün hâle geldi. 26. hafta civarında, gülümseyebilir, göz kırpabilir ve hatta rahmin içinden ağlayabilirler. Bu yüz ifadeleri, doğum anına bir tür hazırlık olarak geliştirdikleri istemsiz reflekslerdir.

Gülmelerinin sebebi istemsiz kas hareketleri

Bebeğin anne karnında yaptığı bu hareketler refleks hareketler olarak kabul edilir. Yani, bebekler söz konusu olduğunda genellikle içsel bir iyilik hissi olan bir uyarana ani bir tepkidirler. Birçoğumuzun aksine, bebeklerin aslında gülümsediklerinin farkında olmaması çok muhtemeldir, bu nedenle, tekmelediklerinde ya da başparmağını emdiklerinde olduğu gibi kaslarının istemsiz hareketindendir.

Yenidoğan için 2 uyku evresi vardır

Yenidoğan uyurken normalde 2 uyku evresinden geçer: Derin uyku ve aktif uyku. Hızlı Göz Hareketi'nin kısaltması olan REM olarak da bilinen aktif fazın, yoğun beyin aktivitesi tarafından üretildiği düşünülmektedir. Bu, uykuya daldıktan yaklaşık 60-90 dakika sonra gerçekleşir. Ancak uyku döngüler halinde çalışır bu nedenle REM, derin uykuyla da değişecektir. Bununla birlikte, bebeklerimizin vücutlarının istem dışı hareketleri olarak büyük olasılıkla gülümsediğini, yüzünü buruşturduğunu veya bacaklarını gerdiğini tam olarak REM uykusu sırasında göreceğiz.

Sesler ve kokular da gülmeyi etkiler

Konuşamadıkları için hem gülümsemek hem de ağlamak bebeğin temel iletişim aracıdır. Bu, en azından doğumdan sonraki ilk anları için geçerlidir. Ayrıca yapılan başka araştırmalar, bebeklerin doğduktan günler hatta saatler sonra bile sosyal varlıklar olduklarını kanıtlamayı başardığını da göstermiştir. Bu nedenle gülümsemeleri, yanaklarını okşamak, tekrar temiz hissetmek gibi olumlu duygulara veya yatıştırıcı hislere de bir yanıt olabilir. Sesler, kokular ve tatlar gibi hoş anılar da bir bebekte gülümsemeyi tetikleyebilir.

Yeni doğanlar rüya görmezler ama hafızaları vardır

Yenidoğan bebeğin uykuda gülmesi rüya gördüğü anlamına gelmez. Çünkü yeni doğmuş bir bebek henüz hatırlamak için yeterli deneyime ve hayal etme kapasitesine sahip değildir. Beyinleri hala bu kapasiteleri kazanmak için büyür.

Yaşamın ilk haftalarında uyumak, bebeklerin beyinlerini geliştirmelerine, bilgileri işlemelerine ve anne karnında şekillenmeye başlayan hafızayı pekiştirmelerine yardımcı olmak gibi çok özel işlevlere sahiptir. Yapılan araştırma sonucunda, bebeklerin doğduktan birkaç saat sonra annesinin ve babasının sesini tanıdığı gözlemleyerek kanıtlanmıştır.