Bebekler neden terler?

Bebeklerde aşırı giydirmenin yanı sıra terlemeye neden olan farklı sebepler ve birtakım hastalıklar da söz konusu olabilir. Bebek ve çocukların vücut yüzey alanlarına düşen ter bezi sayısı yetişkinlere oranla daha fazladır, bu nedenle daha kolay terlerler.

Aşırı terlemelerde ailevi terleme, el ve ayak terlemesi kalıtsal geçiş gösteren bir durumdur, hastalık işareti değildir. Bundan başka el, ayak, koltuk altı, yüz ve tüm vücut yüzeyinde görülen aşırı terlemeler olabilir.

Aşırı hareketli bebeklerin terlemesi normaldir. Normal çevre ısısı 19-23 derece olan ortamlarda kat kat giydirilip bir de sarılan bebekler terler. Vücut metabolizmasının düzenli ve sağlıklı çalışması için vücut ısısının belli sınırlar içinde tutulması gerekir.

Enfeksiyon hastalıklarında görülen terlemenin amacı, ateşi olan vücudun soğumasını ve vücut ısısının dengelenmesini sağlamaktır. Toksin gibi zararlı maddelerin vücuttan atılması da terleme ile gerçekleşir.

Kan şekerinin aşırı düşmesi ağır terlemeye neden olur. Kan şekerinde düşüklük yaşayan yeni doğan bebekte; titreme, aşırı terleme, renk morarması, emme isteksizliği ve kalbin hızlı çarpması gibi belirtiler görülür.

Bebeklerde aşırı terleme nedeni olan bazı hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;

Kansızlık, kalp yetersizliği, ateş düşürücü ilaçlar, D vitamini eksikliği, alerjik hastalıklar, geniz eti büyüklüğü, uyku apne sendromu, bademcik iltihabı, kaygı bozuklukları, orta kulak iltihabı, epilepsi, sinüzit, zatürre, tüberküloz, sıtma, brucelloz, diyabet, kalp kapakçıklarının iltihabı, kemik iltihabı, HIV enfeksiyonu, tiroid bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, obezite, reflü hastalığı, doğumsal kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, insülin, lenfoma, solunum yolunu etkileyen durumlar, endokrin sistemle ilişkili hastalıklar.

Oda ısısının yüksekliği özellikle gece terlemelerinin artmasına sebep olabilir. Bebeklerin metabolizması yetişkin bir insana göre çok daha hızlıdır. Vücuttaki bu hareketlilik de terlemenin bir başka sebebidir. Ayrıca burun tıkanıklıkları da bebeklerde görülen aşırı terlemeler konusunda sayabileceğimiz etkenlerden biridir.

Bebekleri giydirirken seçeceğimiz kıyafetlerin doğal ürünlerden hazırlanmış olması, onların konforlu büyümelerinde ve daha az terlemelerinde yardımcı olabilecek unsurlardandır.

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